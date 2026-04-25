Thellohet misteri i shkencëtarëve të vdekur, inxhinieri bërthamor i NASA-s ishte gjetur i djegur në veturë
Një shkencëtar bërthamor i NASA-s vdiq pas një zjarri në një qytet rural të Alabamas vitin e kaluar, gjë që në atë kohë shkaktoi dyshime midis anëtarëve të familjes.
Joshua LeBlanc, 29 vjeç, vdiq në një aksident me Tesla-n e tij më 22 korrik 2025.
Aksidenti ndodhi në Huntsville, Alabama, ku Tesla e tij u gjet e djegur, pasi ishte përplasur dhe kishte shpërthyer në flakë.
Po atë ditë, familja e LeBlanc e raportoi atë të zhdukur, shkruan Fox News.
Ai, në mënyrë të pazakontë, nuk u paraqit në punën e tij si inxhinier elektrik i teknologjive hapësinore në NASA, ku punonte në projekte të shtytjes bërthamore.
Trupi i tij u dogj gjithashtu së bashku me veturën, dhe policia konfirmoi identitetin e tij tre ditë më vonë, pasi trupi u transportua në Departamentin e Shkencave Mjeko-Ligjore të Alabamës.
Në atë kohë, familja e tij tha se kishin frikë se ai ishte rrëmbyer dhe se kishte lënë telefonin dhe portofolin në shtëpinë e tij në kohën e zhdukjes.
NASA do të koordinohet me agjencitë përkatëse në rastin e shkencëtarëve të zhdukur dhe të vdekur amerikanë
Raportohet se policia e gjurmoi LeBlanc duke përdorur të dhënat nga Tesla Sentry Mode i tij dhe zbuloi se automjeti i tij kishte qëndruar në aeroportin e Huntsville për katër orë mëngjesin e vdekjes së tij.
Familja e tij tha se udhëtimi nuk ishte pjesë e planit të tij për atë ditë dhe se, çuditërisht, ai nuk po komunikonte me ta.
Një faqe në LinkedIn për LeBlanc thotë se ai punoi në NASA për rreth pesë vjet e gjysmë dhe se ishte një udhëheqës ekipi për Përgatitjen e instrumentimit dhe kontrollit (I&C) të NASA-s për propulsion bërthamor hapësinor (SNP).
Teknologjia SNP e NASA-s "do të mundësonte transport më të shpejtë dhe më të fuqishëm për misionet e ekuipazhit dhe ngarkesave në Mars dhe misionet shkencore në sistemin e jashtëm diellor", sipas faqes së internetit të agjencisë qeveritare.
Ndryshe, të paktën 12 persona të tjerë, shumica dërrmuese e të cilëve janë të përfshirë në shkencën bërthamore dhe kërkimin hapësinor, kanë vdekur ose janë zhdukur që nga viti 2022, disa prej të cilëve në rrethana misterioze.
Vdekjet dhe zhdukjet nuk janë lidhur zyrtarisht në asnjë mënyrë, por ato kanë tërhequr vëmendjen e Shtëpisë së Bardhë.
"Shpresoj të jetë e rastësishme, por do ta dimë brenda një jave e gjysmë të ardhshme", u tha Trump gazetarëve javën e kaluar.
Në një deklaratë për Fox News Digital, FBI konfirmoi se agjencia po punon së bashku me autoritetet e tjera federale në hetimin e 11 shkencëtarëve të zhdukur dhe të vdekur. /Telegrafi/