Tetris mund të ndihmojë në përballimin e traumave të së kaluarës, zbulon studimi
Të luash Tetris mund të ndihmojë në përballimin e traumave të së kaluarës, sipas një studimi.
Gjyqi përfshinte afër 100 punonjës të cilët ishin ekspozuar ndaj traumave në punë - siç është dëshmimi i vdekjeve gjatë pandemisë.
Zbuloi se ata që luajtën lojën klasike si pjesë të trajtimit të tyre përjetuan më pak kujtime “të këqija”, shkruan skynews.
Studimi u krye nga studiues në Mbretërinë e Bashkuar dhe Suedi, me ekspertët që tani shpresojnë ta testojnë metodën në një grup më të madh njerëzish.
Trajtimi përfshinte rreth 40 pacientë që luanin një version të ngadaltë të Tetris ndërsa kujtonin shkurtimisht një kujtim traumatik.
Emily Holmes, profesoreshë e psikologjisë në Universitetin Uppsala, e cila udhëhoqi studimin, tha: “Edhe një kujtim i vetëm, kalimtar dhe ndërhyrës i traumës së kaluar mund të ushtrojë një ndikim të fuqishëm në jetën e përditshme duke rrëmbyer vëmendjen dhe duke i lënë njerëzit në mëshirën e emocioneve të padëshiruara dhe ndërhyrëse”.
Gjetjet treguan se, brenda katër javësh, ata që morën trajtimin kishin 10 herë më pak kujtime të mëparshme krahasuar me grupet e tjera.
Pas gjashtë muajsh, 70% raportuan se nuk kishin asnjë kujtim ndërhyrës.
Trajtimi ndihmoi gjithashtu në përballimin e simptomave të çrregullimit të stresit post-traumatik.
Holmes e quajti studimin "një përparim të vërtetë", duke këmbëngulur se ndërsa trajtimi është më shumë sesa thjesht të luash Tetris, ai është projektuar të jetë "sa më i butë, i shkurtër dhe praktik që të jetë e mundur për t'u përshtatur jetës së ngarkuar të njerëzve".
Ndikimi i dukshëm psikologjik i lojës, e cila u krijua në vitin 1984 nga Alexey Pajitnov, më parë ka çuar në shpikjen e një fenomeni të njohur si Efekti Tetris, me disa që pretendojnë se shohin blloqe që bien në ëndrrat e tyre ose ndërtesa që lëvizin së bashku në rrugë pasi kalojnë orë të tëra duke luajtur lojën. /Telegrafi/