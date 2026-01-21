Tetë vende të tjera paralajmërojnë pjesëmarrjen në “Bordin e Paqes” për Gazën të Donald Trump
Tetë vende në Lindjen e Mesme dhe Azi kanë njoftuar planet për t'u bashkuar me të ashtuquajturin "Bord të Paqes" të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në Rripin e Gazës, duke theksuar nevojën për të siguruar një "armëpushim të përhershëm" në enklavën palestineze të bombarduar.
Ministrat e jashtëm të Pakistanit, Egjiptit, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Turqisë, Arabisë Saudite dhe Katarit thanë se do t'i bashkoheshin bordit të udhëhequr nga Trump në një deklaratë të përbashkët të mërkurën.
"Ministrat përsërisin mbështetjen e vendeve të tyre për përpjekjet e paqes të udhëhequra nga Presidenti Trump", thuhet në deklaratë, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
Ajo shtoi se misioni i bordit synon "konsolidimin e një armëpushimi të përhershëm, mbështetjen e rindërtimit të Gazës dhe avancimin e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme të bazuar në të drejtën palestineze për vetëvendosje dhe shtetësi në përputhje me ligjin ndërkombëtar, duke hapur kështu rrugën për siguri dhe stabilitet për të gjitha vendet dhe popujt e rajonit".
Njoftimi vjen vetëm disa ditë pasi Shtëpia e Bardhë zbuloi përbërjen e "Bordit të Paqes", i cili është pjesë e planit 20-pikësh të Trump për t'i dhënë fund luftës së Izraelit kundër palestinezëve në Gaza.
Bordi, i cili përfshin këshilltarët e lartë të Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, si dhe ish-kryeministrin britanik Tony Blair, do të mbikëqyrë një komitet teknokratik palestinez të ngarkuar me menaxhimin e punëve të përditshme në Rrip.
Palestinezët në Gaza, të cilët vazhdojnë të përballen me sulme vdekjeprurëse ushtarake izraelite dhe kufizime në ndihmën humanitare, kanë vënë në pikëpyetje se si do të funksionojnë në praktikë mekanizmat e udhëhequr nga SHBA-të.
Vëzhguesit kanë ngritur gjithashtu shqetësime në lidhje me përfshirjen e disa mbështetësve të vendosur të Izraelit nga Trump në "Bordin e Paqes", si dhe pjesëmarrjen e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. /Telegrafi/