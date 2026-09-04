Testosteroni pa mungesë të konfirmuar mund ta rrisë rrezikun për zemrën
Një studim me afro 359 mijë burra gjeti rrezik më të lartë për infarkt, goditje në tru, arrest kardiak dhe vdekje te përdoruesit pa hipogonadizëm të dokumentuar
Ndryshimet e propozuara nga FDA për etiketimin e terapisë me testosteron mund ta zgjerojnë qasjen në këtë trajtim hormonal shumë të përdorur. Megjithatë, disa burra që po mendojnë ta përdorin testosteronin, ose që tashmë e përdorin, duhet të tregojnë kujdes.
Një studim i fundit ka gjetur se burrat që përdorin testosteron pa dëshmi të nivelit të ulët të testosteronit, pra pa hipogonadizëm, kanë rrezik më të lartë për probleme serioze kardiovaskulare dhe vdekje nga të gjitha shkaqet, krahasuar me burrat që marrin terapi zëvendësuese me testosteron për hipogonadizëm të dokumentuar.
Studiuesit përdorën të dhëna nga dosjet elektronike shëndetësore të 123 organizatave të kujdesit shëndetësor në mbarë botën. Ata identifikuan burra të moshës 30–75 vjeç që përdornin testosteron.
Nga afro 359 mijë burra që merrnin hormonin, rreth një e treta nuk kishin dëshmi për hipogonadizëm. Studiuesit krahasuan burrat që merrnin terapi zëvendësuese me testosteron për hipogonadizëm me ata që përdornin testosteron pa pasur këtë diagnozë, por që kishin karakteristika të ngjashme, si mosha dhe gjendja e përgjithshme shëndetësore, transmeton Telegrafi.
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Rreziku për probleme serioze të zemrës ishte rreth 50 për qind më i lartë
Gjatë një periudhe ndjekjeje prej 10 vjetësh, burrat që përdornin testosteron pa pasur hipogonadizëm kishin rreth 50 për qind rrezik më të lartë për probleme serioze kardiovaskulare, përfshirë infarktin, goditjen në tru dhe arrestin kardiak, krahasuar me burrat që merrnin terapi me testosteron për hipogonadizëm të dokumentuar.
Po ashtu, rreziku i vdekjes nga çdo shkak ishte pothuajse dyfish më i lartë te përdoruesit e testosteronit pa hipogonadizëm, krahasuar me ata që e përdornin për mungesë të konfirmuar hormonale.
Studimet e mëparshme që kanë analizuar nëse testosteroni rrit rrezikun kardiovaskular kanë dhënë rezultate të përziera. Gjetjet e reja, të publikuara në numrin e gushtit 2026 të revistës eBioMedicine, i shtojnë më shumë nuanca këtij debati.
Megjithatë, autorët theksojnë se studimi nuk provon se vetë testosteroni është shkaku i drejtpërdrejtë i rritjes së rrezikut. Mund të ketë edhe dallime të tjera mes grupeve që nuk janë matur në studim.
Vlerësimi mjekësor para fillimit të terapisë është i domosdoshëm
Autorët këshillojnë që çdo burrë që po mendon të përdorë testosteron, për çfarëdo arsyeje, t’i nënshtrohet fillimisht një vlerësimi të plotë klinik.
Përdorimi i testosteronit është lidhur edhe me rritjen e numrit të qelizave të kuqe të gjakut, një gjendje që mund ta shtojë rrezikun për mpiksje gjaku në venat e këmbëve dhe në mushkëri.
Për këtë arsye, terapia me testosteron nuk duhet të përdoret pa indikacion të qartë dhe pa monitorim mjekësor. /Telegrafi/