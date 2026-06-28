Tërmet në Portugalinë jugore
Një tërmet me magnitudë 4.1 ballë goditi rajonin turistik të Algarve në jug të Portugalisë, tha instituti i detit dhe atmosferës së vendit (IPMA).
Rajoni jugor i Lisbonës dhe arkipelagu i Azoreve shtrihen në një zonë sizmikisht aktive që shënon kufirin midis pllakave tektonike euroaziatike dhe afrikane, megjithëse aktiviteti sizmik ka qenë relativisht i ulët kohët e fundit.
IPMA tha se tërmeti u ndje në qytetet e Lagosit dhe Portimaos, por bazuar në informacionin e disponueshëm, nuk shkaktoi lëndime personale ose dëme materiale.
Epiqendra e tërmetit ishte e vendosur në Oqeanin Atlantik rreth 70 km larg Kepit St. Vincent.
Kryeqyteti portugez u shkatërrua nga një tërmet masiv dhe cunami pasues në vitin 1755, një nga ngjarjet sizmike më vdekjeprurëse në historinë evropiane, që vlerësohet të ketë vrarë midis 30,000 dhe 40,000 njerëz.
Rajoni i Lisbonës dhe Portugalia jugore kanë përjetuar tërmete periodike që atëherë, me më të fortin në vitin 1969, kur një tërmet me magnitudë 7.9 vrau të paktën 13 persona dhe plagosi dhjetëra të tjerë, me epiqendrën e tij të vendosur gjithashtu pranë Kepit Shën Vincent. /Telegrafi/