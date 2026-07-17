Tërmet me magnitudë 7.3 ballësh godet Meksikën, qytetarët dalin në rrugë - publikohen pamjet e para
Një tërmet i fuqishëm ka goditur bregdetin e shtetit meksikan Chiapas, pas të cilit është lëshuar një paralajmërim për cunami. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS) njoftoi se tërmeti kishte një magnitudë 7.3.
Qendra e Paralajmërimeve për Cunami në Paqësor bëri të ditur se “valë të rrezikshme cunami” mund të shfaqen në brigjet brenda një rrezeje prej 300 kilometrash nga epiqendra e tërmetit. Paralajmërimi vlen për pjesët e Oqeanit Paqësor më pranë zonës së lëkundjeve.
Epiqendra e tërmetit u regjistrua pranë Puerto Madero, një port i rëndësishëm në Paqësor dhe qytet peshkimi, i cili ndodhet rreth 13 kilometra larg kufirit me Guatemalën. Fillimisht USGS raportoi një magnitudë 7.4, por më pas e korrigjoi vlerësimin në 7.3. Tërmeti ndodhi në një thellësi prej vetëm 10 kilometrash.
Tërmetet e cekëta zakonisht shkaktojnë lëkundje më të forta të tokës dhe mund të sjellin dëme më të mëdha. Lëkundjet me këtë fuqi shpesh shoqërohen edhe me pasoja të tjera shkatërruese, si rrëshqitje dheu.
Guvernatori i shtetit jugor meksikan Oaxaca, Salomón Jara, njoftoi se tërmeti me intensitet mesatar u ndje edhe në kryeqytetin e këtij shteti. Sipas informacioneve të para, nuk ka raportime për persona të lënduar apo dëme të mëdha materiale, deklaroi ai në rrjetet sociale.
Tërmeti ka tronditur ndërtesat në kryeqytetin e Guatemalës, Guatemala City, ndërsa disa banorë kanë dalë në rrugë nga frika, raportoi agjencia Reuters.
Lëkundjet janë ndjerë gjithashtu edhe në shtetin fqinj El Salvador. /Telegrafi/