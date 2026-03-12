Tërheqje parandaluese nga tregu e produkteve APTAMIL 1 dhe APTAMIL 2 - AUV jep detaje
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka bërë të ditur se përmes Sistemit Evropian të Alarmimit të Shpejtë për Ushqim dhe Ushqim për Kafshë (RASFF), është pranuar një njoftim me nr. 2026.1018 kategorisë “Alert notification” lidhur me praninë e toksinës cereulide në formulë (qumësht) për foshnje të prodhuar nga kompania Nutricia Cuijk B.V., Holandë.
Njoftimi është shpërndarë nga autoritetet kompetente të Bashkimit Evropian përmes sistemit RASFF për të gjitha vendet në të cilat produkti është distribuuar, përfshirë edhe Republikën e Kosovës.
“Bazuar në rezultatet e analizave laboratorike të kryera nga autoritetet kompetente në Bashkimin Evropian, është konstatuar se disa lote të formulës për foshnje të markës APTAMIL tejkalojnë kufijtë e lejuar të toksinës cereulide për këtë kategori ushqimore. Për këtë arsye është ndërmarrë masa e tërheqjes parandaluese nga tregu për produktet përkatëse”, thuhet në njoftim.
Në kuadër të kontrollit zyrtar të importit dhe verifikimit të gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka identifikuar se në tregun e Republikës së Kosovës janë importuar sasi shumë të kufizuara të produkteve të përfshira në këtë njoftim.
Produktet janë importuar më datë 19.01.2026 nga një operator ekonomik i autorizuar dhe janë evidentuar përmes dokumentacionit përkatës dhe kontrolleve zyrtare në pikën kufitare.
Produktet e identifikuara janë si në vijim:
APTAMIL 1 – 830 g
Lot: 111488577 – Data e skadimit: 01.09.2026
Lot: 111516238 – Data e skadimit: 17.11.2026
Sasia e identifikuar: rreth 5 paketime (3.94 kg bruto)
APTAMIL 2 – 830 g
Lot: 111463178 – Data e skadimit: 04.07.2026
Lot: 111475576 – Data e skadimit: 30.07.2026
Sasia e identifikuar: rreth 9–10 paketime (7.89 kg bruto)
“Menjëherë pas pranimit të njoftimit përmes sistemit RASFF, AUV ka ndërmarrë kontrolle zyrtare në terren. Inspektimi është realizuar më datë 09.03.2026, me ç’rast është urdhëruar tërheqja nga tregu e produkteve në fjalë. Nga kontrollet e kryera nga inspektorët është konstatuar se produktet nuk ndodhen në shitje në treg, por janë të bllokuara në depo. Produktet aktualisht janë në procedurë të asgjësimit, në përputhje me procedurat dhe legjislacionin në fuqi për sigurinë ushqimore”, thuhet në njoftim.
Bazuar në verifikimet e kryera deri më tani, nuk është konstatuar që këto produkte të kenë qenë në qarkullim në treg apo të jenë shitur tek konsumatorët.
“Si rezultat, rreziku për konsumatorët në Republikën e Kosovës konsiderohet shumë i ulët, ndërkohë që autoritetet kompetente vazhdojnë monitorimin e situatës në përputhje me procedurat e sigurisë ushqimore. Deri më tani nuk është pranuar asnjë raportim apo ankesë nga konsumatorët lidhur me këtë produkt”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/