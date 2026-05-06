Terapisti pohon se shumica e prindërve të mirë shpesh dështojnë të bëjnë tre gjëra të rëndësishme
Pas më shumë se 30 vjetësh pune me fëmijë dhe familje dhe më shumë se 40,000 orësh përvojë klinike, terapisti dhe psikologu Jeffrey Bernstein argumenton se fëmijëritë emocionalisht të qëndrueshme nuk varen nga prindërimi perfekt.
Ai thekson se shumë fëmijë të shqetësuar dhe emocionalisht reaktivë nuk janë rezultat i prindërve të këqij, por përkundrazi i mungesës së disa gjërave kyçe që i ndihmojnë fëmijët të përballojnë stresin, emocionet dhe marrëdhëniet me të tjerët. Terapisti beson se shumë prindër të mirë pa vetëdije humbasin tre gjërat e rëndësishme që fëmijëve u nevojiten më shumë për një zhvillim të shëndetshëm emocional.
Siguria emocionale
Bernstein thekson se fëmijët duhet të ndiejnë se mund t’u tregojnë prindërve të tyre të gjitha emocionet e tyre, duke përfshirë frikën, xhelozinë dhe ankthin. Mesazhi që prindërit duhet t’u dërgojnë fëmijëve të tyre është: “Të gjitha ndjenjat tuaja janë në rregull, por kjo nuk do të thotë se të gjitha sjelljet janë të pranueshme.” Sipas terapistit, fëmijët që nuk ndihen të sigurt emocionalisht kanë më shumë gjasa të fshehin emocionet e tyre, të tërhiqen ose të reagojnë dhunshëm.
Kufij të qartë dhe të qëndrueshëm
Terapisti paralajmëron se shumë prindër tregojnë dhembshuri, por shmangin vendosjen e kufijve të prerë. Ai beson se fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për dashuri, por edhe për një ndjenjë stabiliteti dhe mbështetjeje. "Mund të përballoj ndjenjat tuaja të trazuara, por rregullat ende vlejnë", thotë Bernstein. Ai shton se pa kufij të qartë, fëmijët nuk ndiejnë liri më të madhe, por pasiguri dhe kaos.
Mësimi i fëmijëve si të menaxhojnë emocionet
Bernstein thekson se nuk mjafton që fëmijët të ndihen të sigurt dhe të kenë rregulla, ata gjithashtu duhet të mësojnë të menaxhojnë mendimet dhe emocionet e tyre. Kjo është arsyeja pse ajo përdor kornizën PACE, e cila përfshin ndalimin, njohjen e ndjenjave, qetësimin e situatës dhe hedhjen e një hapi të vogël drejt zgjidhjes së problemit.
Qëllimi, shpjegon terapisti, është ta ndihmojë fëmijën të thotë: “Ndihem në ankth, por prapë mund të veproj.” Ai beson se janë pikërisht këto lloj aftësish që ndërtojnë njerëz më elastikë emocionalisht dhe të pavarur në planin afatgjatë.