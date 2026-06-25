Tentoi ta mashtronte një të moshuar, ndalohet shkupjani në Kriva Pallankë
MPB Maqedoni njofton se dje (24.06.2026) rreth orës 11:30 në Kriva Pallankë, oficerët e policisë nga Sektori i Punëve të Brendshme i Kriva Pallankës arrestuan N.D. (45) nga Shkupi nën dyshimin për tentativë për të kryer vepër penale mashtrim.
"Më parë, një grua e moshuar nga Kriva Pallanka mori një telefonatë nga një person i cili u prezantua si mjek nga Italia dhe e informoi se vajza e saj kishte rënë në Itali dhe kishte pësuar fraktura të shumëfishta në këmbë dhe nofull dhe se do të duhej të paguante 35,000 euro për t'u operuar".
"Meqenëse nuk kishte aq shumë para, ajo u pajtua me të që t'i jepte të gjitha paratë që kishte në shtëpi, por ndërkohë i telefonoi dhëndrit të saj i cili e këshilloi të telefononte policinë, pas së cilës oficerët e policisë e gjetën personin dhe e arrestuan pranë shtëpisë së saj".
"Ai po mbahet në një stacion policor dhe pasi rasti të dokumentohet plotësisht, kundër tij do të ngrihen akuza përkatëse", thonë nga MPB.