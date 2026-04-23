Tentoi t'i fliste pas ofendimit që i kishte bërë, Vlora Çitaku injoron Fatos Gecin
Deputeti i Partisë Guxo, Fatos Geci, ka tentuar të komunikojë me nënkryetaren e Kuvendit të Kosovës, Vlora Çitaku, gjatë seancës së sotme parlamentare.
Megjithatë, Çitaku nuk i është përgjigjur deputetit, pas deklaratave fyese që ai kishte bërë ndaj saj një ditë më parë.
Deklarata e Gecit ndaj Thaçit dhe Çitakut, Haxhiu: Ishin të rënda dhe përçarëse, nuk do të tolerohet një gjuhë e tillë
Gjatë një seance të mëhershme, Geci kishte përdorur gjuhë denigruese dhe seksiste në drejtim të nënkryetares së Kuvendit.
“I ke bë 100 vjet, ke mbetë pa martu. Gru e keqe”, i kishte thënë ai Çitakut.
Rasti ka rikthyer vëmendjen mbi gjuhën e përdorur në institucionet publike dhe raportet ndërmjet përfaqësuesve politikë.
