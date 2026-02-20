Tensione para Kuvendit të Shqipërisë, policia u kundërpërgjigjet me gaz dhe ujë protestuesve
Protesta e opozitës është shoqëruar me tensione, pasi pas tubimit para Kryeministrisë, protestuesit janë zhvendosur drejt ambienteve të Kuvendit.
Gjatë grumbullimit para Kuvendit janë hedhur molotovë dhe mjete piroteknike në drejtim të godinës, ndërsa forcat e policisë janë kundërpërgjigjur me gaz lotsjellës dhe ujë për shpërndarjen e turmës.
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ndryshe nga protestat e mëparshme kur i ka pritur mbështetësit në selinë e partisë, këtë herë u është bashkuar atyre para Kuvendit. I pyetur nga gazetarët për këtë ndryshim, ai u shpreh shkurt se “skenarët ndryshojnë”.
Kjo është protesta e katërt kombëtare e organizuar nga opozita./Vizion Plus
