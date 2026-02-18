Televizioni i mençur ju spiunon 7200 herë në orë - fikeni këtë opsion
Televizioni juaj Smart TV ju regjistron fshehtas 7200 herë në orë: Fikeni këtë opsion dhe ndaloni spiunimin.
Shumica e televizioneve të mençur përdorin një teknologji të quajtur ACR (Automatic Content Recognition) që ndjek gjithçka që shikoni dhe dërgon këto informacione te servera të jashtëm për reklamim të targetuar.
Kjo teknologji mund të kapë deri në rreth 7200 “imazhe” në orë nga ajo që shfaqet në ekran (pra rreth dy herë në sekondë).
Sipas artikullit, çështja më shqetësuese është se këto të dhëna mund të lidhen me të dhëna tuaja personale, s adresat e email-it, adresat IP dhe adresa fizike e shtëpisë.
Si ta fikni këtë “spiunim” (p.sh. ACR) në marka të ndryshme TV‑sh?
Samsung – Hyni te Privacy Choices, pastaj kërkoni Viewing Information Services dhe çaktivizojeni atë.
LG – Te Settings → General → System → Additional Settings fshini opsionin Live Plus, dhe te Advertisement aktivizoni Limit AD Tracking.
Sony – Në Settings → Initial Setup gjeni Samba Interactive TV dhe zgjidhni Disable.
Hisense – Te cilësimet e privatësisë fshini Smart TV Experience.
TCL (Roku) – Te Privacy fshini Use Info from TV Inputs.
Pika kryesore
Nëse fikni këto opsione, mund të humbisni disa rekomandime “të zgjuara” të përmbajtjes, por do të uleni ndjekjen e aktiviteteve tuaja nga TV‑ja.
Çdo herë pas një përditësimi softueri, të kontrolloni përsëri këto cilësime sepse shpesh lejohen rishtazi opsionet e ndjekjes. /Telegrafi/