Telegrafi Jobs pjesë e Panairit të 5-të të Karrierës dhe Punësimit në Kolegjin AAB
Më 24 dhe 25 prill, në ambientet e Kolegji-t AAB në Prishtinë, organizohet edicioni i 5-të i Panairit të Karrierës dhe Punësimit – një nga ngjarjet që çdo vit mbledh kompani, studentë dhe profesionistë në kërkim të mundësive të reja.
Pjesë e këtij edicioni do të jetë edhe Telegrafi Jobs, duke sjellë nga afër një nga platformat më të përdorura për shpallje pune dhe lidhjen mes punëdhënësve dhe punëkërkuesve në vend. Përmes pjesëmarrjes në panair, Telegrafi Jobs synon të jetë më pranë kandidatëve, duke ofruar informacione konkrete mbi mënyrën e aplikimit, filtrimin e shpalljeve dhe shfrytëzimin maksimal të platformës për ndërtimin e karrierës.
Vizitorët do të kenë mundësi të takojnë ekipin e Telegrafi Jobs, të diskutojnë për mundësitë aktuale të punësimit dhe të marrin këshilla praktike për hapat e ardhshëm profesionalë.
Në të njëjtën kohë, panairi do të ofrojë edhe mundësi për takime direkte me kompani, aplikime në vend dhe krijim kontaktesh që mund të shndërrohen në angazhime konkrete.
Ky event mbetet një hapësirë e rëndësishme për të gjithë ata që duan të jenë më afër tregut të punës – ndërsa prania e Telegrafi Jobs e bën këtë përvojë edhe më të lidhur me realitetin aktual të punësimit në Kosovë.
Vizitoni panairin në ambientet e Kolegji-t AAB dhe ndaluni te Telegrafi Jobs – sepse mundësia e radhës mund të jetë vetëm një takim larg.