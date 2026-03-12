Në kuadër të misionit për zgjerim të kompanisë dhe sjelljes së risive në tregun medial kosovar, Telegrafi hap konkurs për 2 pozita për Sales Manager të cilët do të angazhohen për t’i përmbushur nevojat e kompanisë.

Aftësitë dhe Kualifikimet:

  • Minimumi (1) vit përvojë në shitje.
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi.
  • Njohuri bazike për shërbime online dhe platformat dixhitale.
  • Aftësi analitike për të kuptuar tregun dhe për të identifikuar mundësi të reja;
  • Aftësi në menaxhimin e kohës dhe organizimi.
  • Të ketë patent shofer kategoria B.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Analizon tregun dhe identifikon klientët potencialë, promovon produktet e kompanisë, realizon shitje dhe përpilon oferta sipas kërkesave të klientëve.
  • Mban kontakte të vazhdueshme me klientët në lidhje me kërkesat e tyre.
  • Përfaqëson denjësisht kompaninë dhe vlerat e saj.
  • Kontribuon në rritjen dhe zhvillimin e portofolit të klientëve.

Benefitet:

  • Hapësirë moderne e punës e karakterizuar me teknologji të lartë.
  • Anëtarësim falas në palestër.
  • Ambient dinamik dhe mbështetës që inkurajon zhvillimin dhe rritjen profesionale.
  • Voucher falas për analiza dhe diagnostikime shëndetësore dhe seanca fizioterapeutike.
  • Zbritje speciale në librarinë Dukagjini.
  • Mbulim të shpenzimeve telefonike (minuta, SMS e internet), etj.
  • Asistencë edukimi dhe trajnime shtesë.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në në e-mail adresën hr@telegrafi.com [me subjektin APLIKIM PËR PUNË PËR POZITËN SALES MANAGER ] deri me datë: 20.03.2026.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Linku për aplikim: Sales Manager

