Teknologji e re - Ukraina përdor P-1 Sun kundër sulmeve me dronë rusë
Ukraina ka nisur të lëshojë dronë interceptorë P-1 Sun nga një aeroplan An-28, një zhvillim që tregon rritjen e përdorimit të sistemeve ajrore pa pilot në mbrojtjen kundër sulmeve me dronë.
P-1 Sun është një lloj droni interceptor i projektuar për të neutralizuar dronë të tjerë armik, veçanërisht dronët kamikazë si “Shahed”, të cilët Rusia i përdor gjerësisht në sulmet ndaj Ukrainës.
Këta interceptorë janë të optimizuar për shpejtësi dhe manovrim të lartë, duke u mundësuar të ndjekin dhe godasin objektiva ajrore relativisht të vegjël dhe të ulët në lartësi.
Sistemi i lëshimit nga avionë si An-28 i jep P-1 Sun avantazh operacional, pasi dronët mund të vendosen më shpejt në zonat ku priten sulme, duke rritur mbulimin dhe reagimin në kohë reale të mbrojtjes ajrore ukrainase.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, këta dronë kanë interceptuar më shumë se 3000 dronë Shahed që nga fillimi i vitit, duke kontribuar ndjeshëm në uljen e dëmeve nga sulmet ajrore.
Ky sistem shihet si pjesë e një strategjie më të gjerë për të kombinuar mbrojtjen tradicionale ajrore me teknologji të reja pa pilot. /Telegrafi/