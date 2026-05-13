Senati i Filipineve u mbyll me personelin ushtarak që u pa duke hyrë në ndërtesën ku një senator i kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale kishte kërkuar strehim.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, atje u dëgjuan të shtëna me armë, por zyrtarët nuk kanë zbuluar se kush qëlloi.

Ata thanë se nuk kishte viktima.

Senatori Ronald Dela Rosa tha më parë se besonte se arrestimi i tij ishte i afërt dhe u bëri thirrje filipinasve ta parandalonin atë.

Ai është i sigurt dhe me personel sigurie, kanë thënë zyrtarët.

Ai akuzohet nga GJPN-ja për vrasjen e dhjetëra njerëzve kur ishte shef policie gjatë luftës së ish-presidentit Rodrigo Duterte kundër drogës, në të cilën mijëra trafikantë të dyshuar u qëlluan dhe u vranë.

Duterte është mbajtur në Hagë që nga marsi i vitit 2025.

Ndërkohë, protestuesit jashtë Senatit kërkuan paraburgimin e Dela Rosës, duke kërkuar që ai të dërgohet për t'u gjykuar me Duterten.

E avokatët e tij i janë drejtuar Gjykatës së Lartë për të bllokuar ekstradimin e tij.

