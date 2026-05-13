Të shtëna me armë, mbyllet Senati filipinas - zbulohet arsyeja dhe pamjet e situatës së krijuar
Senati i Filipineve u mbyll me personelin ushtarak që u pa duke hyrë në ndërtesën ku një senator i kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale kishte kërkuar strehim.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, atje u dëgjuan të shtëna me armë, por zyrtarët nuk kanë zbuluar se kush qëlloi.
Ata thanë se nuk kishte viktima.
DEVELOPING STORY: Gunfire erupted at the Senate late Wednesday evening following a lockdown. Armed units have since been deployed throughout the premises.
— The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2026
Senatori Ronald Dela Rosa tha më parë se besonte se arrestimi i tij ishte i afërt dhe u bëri thirrje filipinasve ta parandalonin atë.
Ai është i sigurt dhe me personel sigurie, kanë thënë zyrtarët.
— Mintel World (@mintelworld) May 13, 2026
Ai akuzohet nga GJPN-ja për vrasjen e dhjetëra njerëzve kur ishte shef policie gjatë luftës së ish-presidentit Rodrigo Duterte kundër drogës, në të cilën mijëra trafikantë të dyshuar u qëlluan dhe u vranë.
— Clash Report (@clashreport) May 13, 2026
Duterte është mbajtur në Hagë që nga marsi i vitit 2025.
Ndërkohë, protestuesit jashtë Senatit kërkuan paraburgimin e Dela Rosës, duke kërkuar që ai të dërgohet për t'u gjykuar me Duterten.
E avokatët e tij i janë drejtuar Gjykatës së Lartë për të bllokuar ekstradimin e tij. /Telegrafi/