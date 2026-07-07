Të paktën 18 të plagosur në shpërthimet në Damask gjatë vizitës së Macron, thonë zyrtarët sirianë
Autoritetet siriane thanë se 18 persona u plagosën nga dy shpërthime në qendër të Damaskut të martën, pranë hotelit ku presidenti i Francës kaloi natën, me Pallatin Elysee që tha se vizita e tij është duke vazhduar.
Shpërthimet ndodhën pak momente para se televizioni shtetëror sirian të njoftonte mbërritjen e Emmanuel Macron në pallatin presidencial për t'u takuar me homologun e tij Ahmed al-Sharaa.
Presidenti francez, udhëheqësi i parë perëndimor që viziton Sirinë që nga rënia e sundimtarit të gjatë Bashar al-Assad në vitin 2024, do të vazhdojë vizitën e tij, tha Parisi, transmeton Telegrafi.
Ministria e brendshme siriane tha se "18 persona, përfshirë katër oficerë policie, u plagosën" si rezultat i dy shpërthimeve të shkaktuara nga "dy pajisje të improvizuara, e para prej të cilave u vendos brenda një makine të parkuar në anë të rrugës, ndërsa e dyta u vendos brenda një kontejneri plehrash".
Ministria tha se pajisjet shpërthyen "ndërsa po bëheshin përgatitjet" për t'i çmontuar ato.
Një burim sigurie i tha agjencisë së lajmeve AFP më parë se bombat u vendosën pranë hotelit Four Seasons, ku Macron kishte kaluar natën.
Gazetarët e AFP-së dëgjuan të paktën një shpërthim që jehonte nëpër Damask përpara se të shihnin një re tymi që ngrihej pranë hotelit, me forcat e sigurisë që mbyllnin rrugët aty pranë dhe ambulancat që shkonin në vendngjarje.
Macron ishte larguar nga hoteli përpara se të ndodhnin shpërthimet dhe ata nuk u dëgjuan nga konvoji presidencial francez, sipas dy gazetarëve të AFP-së që udhëtonin me ta.
Një fotograf i AFP-së pranë ministrisë së turizmit, përballë hotelit, pa dritare të dëmtuara nga një prej shpërthimeve, mes një pranie të madhe sigurie.
Shpërthimi i dytë ndodhi pranë urës Victoria në Damask qendror, rreth dyqind metra larg hotelit.
"Pashë tre oficerë të policisë së trafikut të plagosur në tokë, përpara se zona të evakuohej dhe rrugët që të çonin në të të mbylleshin", tha për AFP-në Hamam Hammoud, një punonjës 37-vjeçar në një kompani këmbimi valutor.
Para se të mbërrinte në pallatin presidencial, Macron mbajti një takim të martën në mëngjes me përfaqësues të shoqërisë civile në hotelin Four Seasons.
Menjëherë pas dy shpërthimeve, sigurimi i hotelit mori masa paraprake dhe u kërkoi atyre që ishin takuar me Macron të shkonin në garazhin e parkimit të hotelit dhe të qëndronin atje për sigurinë e tyre.
Shpërthimet janë të dytat që nga e enjtja, kur 10 persona u vranë në një bombë në një kafene në Damask.
Presidenti francez e kishte shtyrë njoftimin e datës së vizitës së tij në Damask deri në uljen e aeroplanit të tij të hënën, për arsye sigurie. /Telegrafi/