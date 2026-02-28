“Të lezetshëm”, por me vuajtje: Qentë me rrezik për frymëmarrje
Mbipesha, vrimat e ngushta të hundës dhe fytyra shumë e rrafshët janë ndër shkaqet kryesore të vështirësive në frymëmarrje
Ekspertët e shëndetit të kafshëve shtëpiake kanë vlerësuar gjendjen shëndetësore të pothuajse 900 qenve dhe kanë identifikuar 12 raca të prira ndaj sindromës obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes te qentë me hundë të shkurtër dhe fytyrë të sheshtë, e cila, siç u tregua, është bërë një pengesë e madhe në jetën e tyre të përditshme. Studimet tregojnë se çrregullimet serioze të frymëmarrjes te këta qen janë shumë më të shpeshta dhe se lista e racave të prekura po zgjerohet.
Qentë me hundë të shkurtër dhe fytyrë të rrafshët, të njohur si racat me fytyrë të sheshtë, janë bërë shumë të pëlqyer vitet e fundit, thonë studiuesit. Por, teksa popullariteti i këtyre racave është rritur, janë shtuar edhe problemet shëndetësore, sidomos sindroma obstruktive e rrugëve të frymëmarrjes, e dallueshme shpesh nga frymëmarrja e zhurmshme. Kjo gjendje mund të sjellë vështirësi gjatë aktivitetit, pamundësi për gjumë dhe qëndrueshmëri të dobët në vapë ose në situata stresi.
Shqetësimi kryesor lidhet sidomos me racat English Bulldog, French Bulldog dhe Pug. Për të zbuluar cilat raca të tjera janë në rrezik, ekspertët studiuan 898 qen nga 14 raca: Affenpinscher, Boston Terrier, Boxer, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Dogue de Bordeaux, Brussels Griffon, Japanese Chin, Maltese, Pekingese, Pomeranian, Shih Tzu dhe Staffordshire Bull Terrier, transmeton Telegrafi.
Të gjithë qentë iu nënshtruan testimeve të frymëmarrjes dhe matjeve të detajuara të trupit dhe fytyrës. Pekingese dhe Japanese Chin kishin rrezikun më të lartë, me mbi 80% individë problematikë. Pesë raca kishin rrezik të moderuar, që shfaqet te gjysma deri në tre të katërtat e qenve: Cavalier King Charles Spaniel, Shih Tzu, Brussels Griffon, Boston Terrier dhe Dogue de Bordeaux. Vetëm te Maltese dhe Pomeranian nuk u gjetën qen me shenja klinike të sëmundjes.
Studiuesit zbuluan se çrregullimet e frymëmarrjes nxiten nga tre faktorë kryesorë: mbipesha, ngushtimi i vrimave të hundës dhe rrafshimi i skajshëm i fytyrës. Analiza sugjeron se edhe veçori të tjera, si bishtat shumë të shkurtër ose të dredhur, mund të lidhen me ndryshime trupore të shoqëruara me këtë sindromë. Prandaj, pronarët e mundshëm duhet të marrin këlyshë nga prindër që kanë kaluar kontrollime të duhura shëndetësore dhe të informohen për pasojat e mundshme shëndetësore të ndryshimeve trupore të skajshme, sidomos atyre në fytyrë.
Këtu nuk bëhet fjalë për zhdukjen e tipareve të racës, por për shmangien e ekstremeve në mbarështim. Mbarështuesit duhet ta dinë se racat nuk i përcaktojnë vetvetiu rezultatet negative; problemin e sjell teprimi i disa tipareve fizike, prandaj përzgjedhja që shmang ekstremet mund ta ulë rrezikun e sëmundjes.
Sipas ekspertëve, mbarështimi i qenve për “fytyrën e sheshtë e të ëmbël” është si të dizajnosh një makinë pa radiator. Nëse “i projektojmë” qëllimisht qentë, këto vendime duhet të bazohen te mirëqenia e tyre, jo te ideja jonë se si “duhet” të duket një qen. Problemet e rrugëve të frymëmarrjes janë të përhapura te qentë me fytyrë të rrafshët dhe ndryshojnë ndjeshëm mes racave. Për qentë që e kanë të vështirë të nxjerrin dioksid karboni përmes rrugëve të dëmtuara të frymëmarrjes, nuk kanë rëndësi etiketimet e racës. Nëse identifikohen si përzierje buldogu apo si Pekingese ose Boston Terrier, kjo është thjesht një ndarje njerëzore.
Shumë nga racat e përmendura shfaqin probleme me frymëmarrjen edhe me përpjekjen më të vogël, ndërsa zhurma jonormale e frymëmarrjes dëgjohet edhe pa stetoskop. /Telegrafi/