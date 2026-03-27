Të dielën ndërrohet ora, akrepat lëvizin 60 minuta para
Këtë të diele do të bëhet ndërrimi i orës, ku akrepat do të zhvendosen 60 minuta përpara. Në orën 02:00 të mëngjesit, ora do të kalojë direkt në 03:00, duke shënuar fillimin e orës verore.
Ky ndryshim është pjesë e një praktike që zbatohet në shumë vende të botës, me qëllim shfrytëzimin më të mirë të dritës natyrore gjatë ditës.
Ndërrimi i orës ndodh dy herë në vit: në të dielën e fundit të marsit, kur ora shkon përpara, dhe në të dielën e fundit të tetorit, kur akrepat kthehen 60 minuta prapa, duke rikthyer orën dimërore. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate