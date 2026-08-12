“Të Ardhmet e Ardhshme” rikthen Javën e Dizajnit të Qëndrueshëm në Prishtinë
Java e Dizajnit të Qëndrueshëm në Prishtinë rikthehet për herën e dytë me temën “Të Ardhmet e Ardhshme”, duke sjellë për shtatë ditë një program që fokusohet në dizajnin, qëndrueshmërinë dhe mënyrën se si mund të ndërtohet një e ardhme më gjithëpërfshirëse.
Nga 31 gushti deri më 6 shtator 2026, dizajnerë, artistë, arkitektë, hulumtues dhe aktivistë do të mblidhen në Prishtinë për të shkëmbyer ide, përvoja dhe qasje të reja përmes konferencave, punëtorive, ekspozitave dhe aktiviteteve të ndryshme.
Detajet
Data: 31 gusht – 6 shtator 2026
Vendndodhja: Prishtinë
Programi?
Programi i Javës së Dizajnit të Qëndrueshëm përfshin:
- Konferenca
- Punëtori
- Ekspozita
- Aktivitete mbi dizajnin, qëndrueshmërinë dhe të ardhmen
- Thirrje të hapura
- Aktivitete të ndryshme përgjatë javës
Përmes këtyre formateve, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të eksplorojnë tema që lidhen me të ardhmen e dizajnit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të zbuluar ide dhe qasje të reja mbi të ardhmen dhe dizajnin e qëndrueshëm.
- Për të marrë pjesë në konferenca, punëtori dhe ekspozita.
- Për të takuar dizajnerë, artistë, arkitektë, hulumtues dhe aktivistë.
- Për të shkëmbyer ide dhe për të krijuar mundësi të reja bashkëpunimi.
- Për të reflektuar mbi mënyrat se si dizajni mund të kontribuojë në një të ardhme më gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Për momentin nuk janë publikuar informata për bileta apo çmimin e pjesëmarrjes.
Për disa aktivitete dhe thirrje të hapura mund të kërkohet aplikim paraprak.
Aplikimet dhe informatat shtesë:
https://linktr.ee/prsdw
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