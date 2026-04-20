Të akuzuarit në rastin "Pulse" i përkeqësohet gjendja shëndetësore në gjykatë
I akuzuari i parë në rastin e zjarrit në diskotekën "Pulse" në Koçan, Dejan Jovanov-Deko, u transferua sot me ambulancë nga salla e gjyqit në Idrizovë për shkak të përkeqësimit të shëndetit të tij.
Sipas informacioneve nga gjykimi, mbrojtja e tij tregoi se i akuzuari së fundmi i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale në shpinën lumbare, dhe pas komplikimeve shtesë, ai ka pasur një ndërhyrje të dytë kirurgjikale.
"Gjendja e tij shëndetësore është e rëndë dhe paraburgimi nuk e përmbush qëllimin e saj, por përkundrazi paraqet një dënim paraprak", theksoi avokati, duke kërkuar që masa të zëvendësohet me arrest shtëpiak.
Gjykata informoi se pas përkeqësimit, menjëherë është thirrur një ambulancë, pas së cilës të akuzuarit i është dhënë këshilla mjekësore. Sipas vlerësimit të shërbimeve mjekësore, ai mund të vazhdojë të ndjekë seancën.
Prokuroria Publike njoftoi se do të shqyrtojë dokumentacionin mjekësor dhe do të vendosë shtesë nëse do të japë një deklaratë me gojë ose me shkrim në lidhje me kërkesën e mbrojtjes.
Gjykimi në rastin "Pulse", i cili ka të bëjë me zjarrin tragjik në diskotekën në Koçan që vrau 63 persona dhe plagosi mbi 200, vazhdon para gjykatës kompetente.