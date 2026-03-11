Të akuzuarit mund të apelojnë vendimet e Speciales te paneli i veçantë ose Dhoma e Specializuar
Gjykata Speciale ka sqaruar se të drejtat e të akuzuarve respektohen në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Në një njoftim të publikuar në faqen e saj zyrtare në “X”, Specialja thekson se çdo i akuzuar që nuk është i kënaqur me një vendim ka mundësinë të apelojë te një panel i veçantë gjyqtarësh, dhe si mjet i fundit, te Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese.
“Nëse një i akuzuar beson se një vendim nuk është në përputhje me ligjin ose shkel të drejtat e tij, ai mund ta apelojë vendimin te një panel i veçantë gjyqtarësh dhe, si mjet i fundit, te Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese”, thuhet në njoftim.
Gjykata shton se vendimmarrja e gjyqtarëve bazohet gjithmonë në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe në vendimet e mëparshme të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Deri më tani, Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese ka zbatuar të paktën 160 raste të mëparshme të gjykuara nga Gjykata Evropiane, për të siguruar që vendimet e saj të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
The Judges of the Specialist Chambers ensure that the rights of the accused are upheld in line with the Kosovo Constitution and the European Convention on Human Rights. pic.twitter.com/P550qGsUW5
— Kosovo Specialist Chambers (@SpecialChambers) March 11, 2026