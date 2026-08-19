Tapetet do të kenë erë më të freskët për vetëm 15 minuta nëse spërkatni një përbërës që e keni në kuzhinë
Shumë shtëpi kanë tapete, veçanërisht në zonat me qarkullim të lartë, si dhomat e ndenjes dhe korridoret. Ndërsa një fshesë me korrent mund të largojë pluhurin dhe mbeturinat, kjo nuk do të thotë se sipërfaqet janë të pastra dhe pa njolla.
Midis qimeve të kafshëve shtëpiake dhe derdhjeve të pijeve, tapetet dhe qilimat mund të fillojnë të marrin erë ose të duken të zbehura dhe të papastra me kalimin e kohës. Edhe pse në treg ka shumë produkte pastrimi, ato mund të jenë të kushtueshme. Për fat të mirë, ekziston një mënyrë e thjeshtë dhe natyrale për të larguar aromat e këqija brenda vetëm 15 minutash.
Kompania e pastrimit Arm & Jammer thotë se soda e bukës, e cila është e njëjtë me bikarbonatin e sodës, mund të përdoret për të pastruar tapetet brenda vetëm 15 minutash.
Ajo është natyrshëm alkaline, çka do të thotë se mund të ndihmojë në tretjen e yndyrës dhe papastërtive, neutralizimin e aromave të këqija dhe largimin e dheut dhe mbetjeve.
Në faqen e saj të internetit thuhet: “Sa më gjatë të qëndrojë soda e bukës mbi qilim, aq më shumë aromë, papastërti dhe vaj do të thithë, duke siguruar një pastrim më të thellë. Provoni ta lini sodën e bukës mbi tapet gjatë gjithë natës dhe ta pastroni me fshesë me korrent në mëngjes.
“Soda e bukës është e shkëlqyer për pastrimin dhe deodorimin e tapeteve, si dhe për pastrimin e shumë sipërfaqeve të tjera në shtëpi.”
Përpara se ta provoni këtë metodë, është mirë ta testoni fillimisht në një pjesë të padukshme të tapetit, për t'u siguruar që nuk shkakton dëmtime ose çngjyrosje.
Soda e bukës mund të përdoret për një sërë punësh pastrimi në shtëpi.
Një tjetër metodë ekonomike përfshin përgatitjen e një solucioni të thjeshtë me dy lugë çaji detergjent për larjen e enëve në gjysmë litri ujë të ftohtë.
Më pas, ky solucion mund të aplikohet mbi njollat e tapetit me një furçë me qime të buta, si për shembull një furçë dhëmbësh.
Ekspertët e Shark rekomandojnë që solucioni të aplikohet duke e tamponuar njollën nga skajet drejt qendrës, për të parandaluar përhapjen e saj, dhe më pas zona të thahet duke e tamponuar me një letër kuzhine.
Ata shtuan: “Ky proces largon në mënyrë efektive papastërtitë dhe yndyrën me një kosto minimale — shumë më lirë sesa blerja e produkteve të specializuara për pastrim. Pasi zona të jetë tharë, një pastrim i shpejtë me fshesë me korrent do t’i rikthejë tapetit pamjen e tij, duke e mbajtur shtëpinë të pastër për vetëm disa qindarka.”