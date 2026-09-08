Pse nuk rekomandohet t’i lani dritaret në një ditë me diell dhe kur duhet ta bëni këtë
Gjatë muajve të verës, shumë njerëz shfrytëzojnë ditët me diell për të pastruar dhe freskuar shtëpitë e tyre. Megjithatë, nëse planifikoni të lani dritaret, rrezet e diellit direkte dhe temperaturat e larta mund të mos jenë kushtet më të mira për këtë punë.
Rrezet e drejtpërdrejta të diellit e ngrohin xhamin, duke bërë që uji dhe agjentët e pastrimit të thahen më shpejt. Nëse nuk i fshini ato mjaftueshëm shpejt, në sipërfaqe mund të mbeten vija, njolla dhe shenja uji të shëmtuara.
Përveç kësaj, shkëlqimi që formohet në xham gjatë motit me diell e bën të vështirë shikimin e papastërtisë. Kjo do të thotë që pjesë të caktuara të dritares mund të mbeten të papastra, edhe pse në shikim të parë duket sikur e gjithë sipërfaqja është larë.
Kjo është arsyeja pse është më mirë të lani dritaret në një ditë me re, kur xhami nuk është i ekspozuar ndaj rrezeve të diellit. Në këtë mënyrë, pastruesi qëndron i lagësht mjaftueshëm gjatë për të fshirë në mënyrë të barabartë dhe për të shmangur njollat.
Mënyra se si e pastroni xhamin është gjithashtu e rëndësishme. Para larjes, është mirë të pastroni kornizat e dritareve në mënyrë që papastërtia dhe uji të mos përfundojnë në xhamin e larë tashmë. Pas kësaj, mund ta lani xhamin me një sfungjer dhe ujë të ngrohtë me sapun.
Për fshirjen përfundimtare, është e dobishme të përdorni një leckë mikrofibre ose një shpatull qelqi. Lëvizjet në formë "S" mund të ndihmojnë në largimin në mënyrë të barabartë të ujit dhe pastruesit nga e gjithë sipërfaqja.
Nëse mbeten shenja të vogla pas larjes, mund ta fshini xhamin me një leckë të thatë mikrofibre. Është e rëndësishme të shmangni peshqirët e letrës, të cilët mund të lënë qime të vogla në sipërfaqe.
Një alternativë e thjeshtë është përdorimi i gazetës së rrudhosur. Mund të përdoret për të hequr çdo gjurmë të mbetur dhe lëngun e tepërt, dhe xhami mund të fshihet me lëvizje horizontale derisa të thahet plotësisht.
Prandaj, nëse dëshironi dritare të pastra pa njolla dhe vija të dukshme, nuk mjafton vetëm të zgjidhni produktin e duhur të pastrimit. Është po aq e rëndësishme të zgjidhni momentin e duhur.