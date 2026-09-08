Gjatë muajve të verës, shumë njerëz shfrytëzojnë ditët me diell për të pastruar dhe freskuar shtëpitë e tyre. Megjithatë, nëse planifikoni të lani dritaret, rrezet e diellit direkte dhe temperaturat e larta mund të mos jenë kushtet më të mira për këtë punë.

Rrezet e drejtpërdrejta të diellit e ngrohin xhamin, duke bërë që uji dhe agjentët e pastrimit të thahen më shpejt. Nëse nuk i fshini ato mjaftueshëm shpejt, në sipërfaqe mund të mbeten vija, njolla dhe shenja uji të shëmtuara.

Përveç kësaj, shkëlqimi që formohet në xham gjatë motit me diell e bën të vështirë shikimin e papastërtisë. Kjo do të thotë që pjesë të caktuara të dritares mund të mbeten të papastra, edhe pse në shikim të parë duket sikur e gjithë sipërfaqja është larë.

Kjo është arsyeja pse është më mirë të lani dritaret në një ditë me re, kur xhami nuk është i ekspozuar ndaj rrezeve të diellit. Në këtë mënyrë, pastruesi qëndron i lagësht mjaftueshëm gjatë për të fshirë në mënyrë të barabartë dhe për të shmangur njollat.

Mënyra se si e pastroni xhamin është gjithashtu e rëndësishme. Para larjes, është mirë të pastroni kornizat e dritareve në mënyrë që papastërtia dhe uji të mos përfundojnë në xhamin e larë tashmë. Pas kësaj, mund ta lani xhamin me një sfungjer dhe ujë të ngrohtë me sapun.

Për fshirjen përfundimtare, është e dobishme të përdorni një leckë mikrofibre ose një shpatull qelqi. Lëvizjet në formë "S" mund të ndihmojnë në largimin në mënyrë të barabartë të ujit dhe pastruesit nga e gjithë sipërfaqja.

Nëse mbeten shenja të vogla pas larjes, mund ta fshini xhamin me një leckë të thatë mikrofibre. Është e rëndësishme të shmangni peshqirët e letrës, të cilët mund të lënë qime të vogla në sipërfaqe.

Një alternativë e thjeshtë është përdorimi i gazetës së rrudhosur. Mund të përdoret për të hequr çdo gjurmë të mbetur dhe lëngun e tepërt, dhe xhami mund të fshihet me lëvizje horizontale derisa të thahet plotësisht.

Prandaj, nëse dëshironi dritare të pastra pa njolla dhe vija të dukshme, nuk mjafton vetëm të zgjidhni produktin e duhur të pastrimit. Është po aq e rëndësishme të zgjidhni momentin e duhur.

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