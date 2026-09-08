Një truk i vogël gjatë larjes mund t’ju kursejë hekurosjen e perdeve
Pak njerëz e shijojnë hekurosjen e perdeve pasi i kanë larë, veçanërisht copat e mëdha të pëlhurës. Megjithatë, me disa truke të thjeshta, mund të zvogëloni rrudhat dhe t'i bëni ato më të lehta për t'u mirëmbajtur.
Konkretisht, një nga shkaqet kryesore është një rrotullim i fortë. Gjatë rrotullimit të shpejtë të daulles, pëlhura ngjeshet, përdredhet dhe shtypet, gjë që mund të shkaktojë formimin e rrudhave të shumta në perde.
Sasia e rrobave në lavatriçe ndikon gjithashtu në rrudhat. Nëse daulle është e mbingarkuar, perdet nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të lëvizur lirisht. Kjo është veçanërisht problematike për perdet e mëdha dhe të lehta.
Është gjithashtu e rëndësishme se sa gjatë qëndrojnë perdet në makinë larëse pasi të përfundojë programi. Nëse pëlhura e lagur mbetet e rrudhosur në daulle për orë të tëra, rrudhat mund të bëhen më të theksuara dhe më të vështira për t'u hequr më vonë.
Një truk është të përdorni uthull të bardhë alkooli të thjeshtë në vend të zbutësit të rrobave, por vetëm nëse është i përshtatshëm për materialin nga i cili janë bërë perdet.
Rreth 100 mililitra uthull mund të hidhen në ndarjen e zbutësit, në mënyrë që të arrijë në kazan gjatë shpëlarjes së fundit. Uthulla mund të ndihmojë në heqjen e mbetjeve të detergjentit dhe në zbutjen e pëlhurës, gjë që mund të ndihmojë në mbajtjen e perdeve më pak të ngurta dhe të rrudhosura pas larjes.
Gjithashtu, mos e mbingarkoni daullen. Nëse është një perde e madhe, është më mirë ta lani veçmas sesa të përpiqeni të vendosni disa pjesë njëkohësisht.
Perdet duhet të hiqen nga makina sapo të përfundojë programi. Shkundini mirë, zbutni çdo rrudhë me duar dhe, nëse materiali e lejon, varini menjëherë ndërsa janë ende të lagura.
Ndërsa thahen, pesha e tyre mund të ndihmojë në drejtimin e disa prej palosjeve natyrshëm. Në këtë mënyrë, hekurosja mund të jetë dukshëm më e shkurtër ose në disa raste edhe e panevojshme.