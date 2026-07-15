Tani mund të flisni me Spotify
Spotify po lanson një veçori të re duke filluar nga sot. Në thelb, është një chatbot i integruar me inteligjencë artificiale që ju lejon të flisni me Spotify si në Home ashtu edhe në Now Playing. Kjo do të jetë e disponueshme vetëm në celular.
Megjithatë, nuk kufizoheni vetëm në të folur - gjithashtu mund të shkruani kërkesat ose pyetjet tuaja. Mund të zhvilloni një bisedë të ndërsjellë me Spotify, ashtu siç mund të bëni me çdo chatbot tjetër me inteligjencë artificiale, transmeton Telegrafi.
Mund të mësoni më shumë rreth muzikës që ju pëlqen, të rishikoni historikun tuaj të dëgjimit, të thelloheni në podkaste dhe audiolibra - ose thjesht të kërkoni të dëgjoni disa artistë që nuk i keni dëgjuar kurrë më parë. Pasi lista e këngëve të fillojë, mund ta përmirësoni vazhdimisht atë.
Gjithashtu mund të ruani këngë, t'i shtoni ato në radhën tuaj, të ndiqni artistët, të gjitha këto - thjesht duke i thënë Spotify se çfarë dëshironi (ose duke e shkruar).
Ndërsa jeni duke dëgjuar diçka, mund të pyesni për atë këngë - si për shembull cili ishte frymëzimi pas saj, çfarë zhanri është, kur u publikua albumi, gjëra të tilla.
Spotify mund t'ju japë më shumë kontekst, t'ju udhëzojë drejt artistëve dhe historive të lidhura, dhe kur bëhet fjalë për podkaste ose audiolibra, mund të pyesni për njerëzit, historitë dhe idetë që fshihen pas tyre. Dhe sigurisht, Spotify mund t'u përgjigjet pyetjeve në lidhje me shijet tuaja.
Kjo po lansohet në versionin beta në anglisht për përdoruesit Premium që janë mbi 18 vjeç në SHBA, Irlandë dhe Suedi në iOS dhe Android. Nuk është e qartë se sa do të zgjasë versioni beta ose kur do të jetë i disponueshëm në tregje të tjera. /Telegrafi/