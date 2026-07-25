Facebook Verified është një kartë e re falas që konfirmon se pas një llogarie fshihet një person i vërtetë
Meta po lançon Facebook Verified. Kjo është një logo falas që ju lejon të dini se pas një llogarie qëndron një person i vërtetë.
Për të marrë logon, duhet të kaloni nëpër një proces verifikimi të bazuar në selfie, transmeton Telegrafi.
Në thelb, ju regjistroni një video selfie, të cilën kompania do ta kontrollojë me fotot ekzistuese të profilit tuaj për të konfirmuar një përputhje. Procesi duhet të zgjasë vetëm disa minuta.
Nëse merrni logon, ai fillimisht do të shfaqet në Facebook Marketplace, Dating, Groups dhe në profilin tuaj. Në të ardhmen, ai do të shihet edhe në postimet e Feed.
Natyrisht, logoja nuk do të thotë që Facebook "mbështet përdoruesin ose garanton besueshmërinë e tij", por vetëm se pas llogarisë qëndron një person i vërtetë.
Facebook Verified është i disponueshëm për përdoruesit e kualifikuar mbi 18 vjeç, të cilët janë në përputhje me Standardet e Komunitetit të platformës, konkretisht ato që ndalojnë mashtrimet, mashtrimet dhe praktikat mashtruese, dhe që nuk shfaqin prova të "sjelljes joautentike".
Funksioni nuk është i disponueshëm për faqet ose llogaritë ProMode.
Shpërndarja po ndodh në faza, duke filluar në "tregje të zgjedhura" të paidentifikuara dhe përfundimisht duke u zgjeruar globalisht. /Telegrafi/