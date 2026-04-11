Talljet me Viktor Orbanin përhapen para zgjedhjeve në Hungari
Para zgjedhjeve në Hungari, në rrjet po shpërndahen meme për Viktor Orban.
Shumë prej tyre e tallin kryeministrin aktual hungarez për lidhjet e tij me Rusinë.
Të dielën, më 12 prill, Hungaria do të mbajë zgjedhjet parlamentare që mund të ndryshojnë pushtetin në vend për herë të parë në 16 vjet.
Partia opozitare Tisza, e udhëhequr nga Peter Magyar, kryeson në sondazhe, ndërsa kryeministri afatgjatë Orban rrezikon të humbasë pushtetin. /Telegrafi/
