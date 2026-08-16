“Talir 2” dhe prona e OBRM-PDUKM-së, E Majta kërkon shpjegime për veprimet e Prokurorisë
E Majta reagon ndaj veprimeve të Prokurorisë në rastin "Talir 2", duke akuzuar se vendimet e personelit në këtë rast ngrenë dyshime për mënyrën se si po trajtohet rasti që përfshin pronën e OBRM-PDUKM-së.
Partia kujton se në vitin 2022, Nikolla Gruevski u dënua në shkallën e parë me gjashtë vjet burg, dhe gjykata gjithashtu urdhëroi konfiskimin e selisë së partisë dhe pronës tjetër. Pas ndryshimeve në Kodin Penal, Gjykata e Apelit e rrëzoi vendimin dhe çështja u kthye për rigjykim, i cili përfundoi me lirim nga akuzat dhe refuzim për konfiskim.
E Majta thekson se ndjekja penale po shkon drejt parashkrimit absolut më 31 gusht dhe vlerëson se në këtë fazë fati i pronës së përfshirë në rast bëhet një çështje kyçe.
Partia gjithashtu ngre një problem me heqjen e kompetencave të prokurorit, i cili e kishte përfaqësuar çështjen për shtatë vjet e gjysmë, duke vlerësuar se kjo shkeli vazhdimësinë institucionale menjëherë para përfundimit të saj.
Ata gjithashtu reagojnë se ankesa në Prokurorinë e Lartë Publike i është ricaktuar prokurorit Jovan Cvetanovski, me arsyetimin se ai kishte vepruar më parë në të njëjtën çështje.
E Majta na kujton se në vitin 2023, Cvetanovski kërkoi anulimin e dënimit të atëhershëm dhe kthimin e çështjes për rigjykim.
"Prokurori që ndërtoi aktakuzën mund të zëvendësohet para fundit, dhe prokurori që kërkoi anulimin e dënimit duhet të mbetet sepse 'e tillë ishte procedura'", thotë partia.
Levica kërkon që prokurori publik i shtetit dhe hierarkia prokuroriale të shpjegojnë pse parimi i vazhdimësisë nuk u zbatua ndaj prokurorit që kishte udhëhequr çështjen për vite me radhë, dhe tani po përdoret si shpjegim për ricaktimin e çështjes te Cvetanovski.
Partia vlerëson se i gjithë rasti po fiton peshë shtesë politike sepse OBRM-PDUK në pushtet, dhe prona e partisë është gjithashtu objekt i procedurës.