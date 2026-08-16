BDI: Nga 549 policë të rinj, më pak se 40 shqiptarë, vetëm një shqiptar nga 30 të dekoruar
Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar lidhur me përfaqësimin e shqiptarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke ngritur alarmin se të dhënat e fundit tregojnë, sipas kësaj partie, një rënie serioze të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në polici.
BDI bën të ditur se nga gjithsej 549 policë të rinj të pranuar në MPB, më pak se 40 janë shqiptarë, që përbën rreth 7 për qind të numrit të përgjithshëm. “Nga 549 policët e rinj të pranuar, më pak se 40 janë shqiptarë. Kjo përbën rreth 7 për qind të numrit të përgjithshëm”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Sipas partisë, një disproporcion i ngjashëm është evidentuar edhe gjatë shënimit të Ditës së Policisë, kur nga 30 policët e dekoruar si më të mirët, vetëm një ka qenë shqiptar. Nga BDI vlerësojnë se këto dy të dhëna nuk janë raste të izoluara, por japin një pasqyrë të drejtimit që, sipas tyre, ka marrë politika e kuadrove në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
“I njëjti disproporcion u pa edhe gjatë shënimit të Ditës së Policisë. Nga 30 policët e dekoruar si më të mirët, vetëm një ishte shqiptar. Këto dy të dhëna japin një pasqyrë të qartë të drejtimit që ka marrë politika e kuadrove në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, theksohet në reagim. BDI rikujton se policia ishte një nga institucionet kryesore ku Marrëveshja Kornizë e Ohrit solli ndryshime të thella sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Sipas partisë, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendos si standard kushtetues pikërisht me qëllim që institucionet shtetërore ta reflektojnë karakterin multietnik të Maqedonisë së Veriut dhe strukturën e popullsisë së vendit. “Policia ishte një nga institucionet kryesore ku Marrëveshja e Ohrit solli ndryshim të thellë në përfaqësimin e shqiptarëve. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendos si standard kushtetues pikërisht për të siguruar që institucionet shtetërore ta reflektojnë karakterin multietnik të vendit”, thonë nga BDI.
Në reagim theksohet se, 25 vjet pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit, shifrat e fundit nga Ministria e Punëve të Brendshme, sipas BDI-së, sinjalizojnë kthim prapa në procesin e përfaqësimit të shqiptarëve.
Partia rithekson se më pak se 40 shqiptarë nga gjithsej 549 policë të rinj dhe vetëm një shqiptar mes 30 policëve të dekoruar përbëjnë tregues konkretë të politikës aktuale të kuadrove në MPB. “Sot, 25 vjet pas Marrëveshjes së Ohrit, të dhënat nga MPB tregojnë një kthim prapa në këtë proces. Më pak se 40 shqiptarë nga 549 policë të rinj dhe vetëm një shqiptar nga 30 policë të dekoruar janë tregues konkretë të kësaj politike”, thuhet në reagim. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron se do të vazhdojë të monitorojë politikat e punësimit dhe avancimit jo vetëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por edhe në institucionet e tjera shtetërore. “BDI do të vazhdojë të ndjekë çdo konkurs, avancim dhe emërim në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në institucionet tjera shtetërore, si dhe të publikojë çdo rast të cenimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat”, përfundon reagimi i BDI-së.