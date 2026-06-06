Takimet në lagjen “Sofali” dhe “Taslixhe”, Hekuran Gashi kandidati i LVV-së për deputet me numër 45
Asamblisti i Prishtinës, Enver Redenica, ka marrë pjesë në takimin e fundit zgjedhor të mbajtur në lagjet Sofali dhe Taslixhe, në mbështetje të kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Hekuran Gashi.
Hekuran Gashi, kandidat i LVV-së për deputet mban numrin 45 në listën e LVV-së.
Gjatë aktivitetit u përcoll mesazhi “Krejt për shtet, shtet për krejt”, ndërsa u theksua mbështetja për kandidatët e subjektit në prag të zgjedhjeve.
“Sonte në takimin e fundit zgjedhor të Pikave Sofali dhe Taslixhe, patëm nderin t’i kemi mysafir ekonomistin dhe djalin e dëshmorit të UÇK-së, Hekuran Gashi 45, ministren Fitore Pacolli 23 dhe ish ministren Arbërie Nagavci 14.
Krejt për shtet, shtet për krejt...”, shkruan Redenica. /Telegrafi/