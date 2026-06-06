Asamblisti i Prishtinës, Enver Redenica, ka marrë pjesë në takimin e fundit zgjedhor të mbajtur në lagjet Sofali dhe Taslixhe, në mbështetje të kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Hekuran Gashi.

Hekuran Gashi, kandidat i LVV-së për deputet mban numrin 45 në listën e LVV-së.

Gjatë aktivitetit u përcoll mesazhi “Krejt për shtet, shtet për krejt”, ndërsa u theksua mbështetja për kandidatët e subjektit në prag të zgjedhjeve.

“Sonte në takimin e fundit zgjedhor të Pikave Sofali dhe Taslixhe, patëm nderin t’i kemi mysafir ekonomistin dhe djalin e dëshmorit të UÇK-së, Hekuran Gashi 45, ministren Fitore Pacolli 23 dhe ish ministren Arbërie Nagavci 14.

Krejt për shtet, shtet për krejt...”, shkruan Redenica. /Telegrafi/



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