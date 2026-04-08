Tahiri: 23 kandidatë në garë për KGJK, intervistat të martën dhe të mërkurën
Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka njoftuar se Komisioni për Legjislacion, pas shqyrtimit të aplikimeve, ka caktuar intervistimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.
Sipas tij, të martën dhe të mërkurën do të intervistohen gjithsej 23 kandidatë, në një proces që konsiderohet me rëndësi të veçantë për funksionimin e drejtësisë në vend.
Tahiri ka theksuar se ky proces intervistimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për rendin dhe ligjin në Kosovë, duke pasur parasysh rolin kyç që Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka në garantimin e sundimit të ligjit. /Telegrafi/
