Suzuki do të përballet me Twingo në vitin 2027 me një automjet elektrik për qytet nën 24 mijë euro
Një makinë e re elektrike për qytet nën 20,000 funte në vitin 2027, rritja e shitjeve të Swift hatchback dhe një automjet i tretë elektrik në vitin 2029, mbështesin planin e zgjerimit të Suzuki në Mbretërinë e Bashkuar pas trazirave të viteve të para të mandatit të automjeteve me emetim zero (ZEV).
Shefi i Suzuki në Mbretërinë e Bashkuar, David Kateley, i cili mori drejtimin në janar të vitit të kaluar, e ka rifokusuar strategjinë e kompanisë nën ndikimin e mandatit.
Firma po rrit shitjet e eVitara, automjetit të parë elektrik të Suzuki, së bashku me supermini-n e gjallë Swift, dhe po përqendrohet në shitjet private në zemër të vendit, transmeton Telegrafi.
"Unë besoj në përqendrimin te kontrollueshmet. Mandati është këtu dhe të gjithë duam të ndihmojmë mjedisin. Po e përqafojmë atë", tha Kateley.
Qasja duket se po funksionon. Deri më tani këtë vit, shitjet e Suzuki janë rritur me një ritëm më të shpejtë se çdo markë tjetër e vendosur - me 43% rritje në pesë muajt e parë të vitit 2026 - duke e shtyrë pjesën e saj të tregut përsëri mbi 1%.
Është një histori suksesi e jashtëzakonshme pasi shitjet ranë në vitin 2025 në vetëm 18,000 njësi, pasi linja e modeleve ICE u shkurtua për t'u përputhur me mandatin ZEV. Është gjithashtu një tregues i fortë se, me modelet e duhura, Suzuki ka një të ardhme të fortë në Mbretërinë e Bashkuar.
Në thelb të rimëkëmbjes së markës në Mbretërinë e Bashkuar është Swift i shkathët dhe i përballueshëm, i cili fillon nga 19,000 funte dhe shiti 6000 njësi në tremujorin e parë të vitit.
"Jemi shumë të kënaqur me popullaritetin e Swift. Kjo tregon se ka një treg për makina të vogla ICE, të dobishme për t'u drejtuar", tha Kateley.
Receta sekrete e Swift është hibridi i butë me tre cilindra 1.2 litra me një konsum të çertifikuar WLTP prej 64.2 mpg. Emetimet e tij të ulëta të CO2 prej 99g/km gjenerojnë kredite të rëndësishme ZEV sipas Skemës së Tregtimit të Emetimeve të Automjeteve.
Me eVitara që pritet të shesë 5000 njësi në vitin 2026, të ndihmuar nga një kontribut i prodhuesit që përputhet me Grantin e Makinave Elektrike, dhe të kombinuar me shitjet e Vitarës dhe S-Cross, Suzuki është në rrugën e duhur për t'u rikthyer në nivelet para vitit 2025 me shitje prej rreth 23,000 njësive këtë vit.
Një rritje e mëtejshme do të vijë në pranverën e vitit 2027 kur do të lançohet një version prodhimi i Vision e-Sky urban EV. Ai do t'i bashkohet një segmenti në rritje të makinave elektrike të qytetit me çmim të përballueshëm, si Honda Super-N e re, një makinë kei në mënyrë të ngjashme katrore.
Vision e-Sky i prodhimit do të ketë pesë dyer si koncepti dhe do të ndajë përmasat e tij të larta dhe katrore. Detajet e sistemit të fuqisë EV mbeten të pakta, por një bateri me kapacitet rreth 29kWh për një rreze prej 130 miljesh do të ishte tipike për klasën.
"BEV i segmentit A është me rëndësi jetike. Është një hyrje në një segment të ndryshëm për ne dhe jam shumë e emocionuar për perspektivat e tij", tha Kateley. Duke pasur parasysh tërheqjen tradicionale të Suzuki-t midis blerësve privatë, e-Sky duhet të jetë një ofertë me çmim të arsyeshëm. Ndryshe, modeli fillestar elektrik Super-N i Hondës fillon nga 19,000 funte.
Makina e re e qytetit do ta afrojë gjithashtu Suzukin me kombinimin e mandatit të vitit 2027 prej dy shitjesh EV për tre shitje ICE, megjithëse Kateley shmangu diplomatikisht çdo koment mbi rishikimin e mandatit të përfolur që po paraqitet, dhe nëse kjo mund ta lehtësojë apo prishë planifikimin paraprak.
E-Sky do të hapë gjithashtu rrugën për lançimin në vitin 2029 të EV-së së tretë të Suzuki-t, i cili ka shumë të ngjarë të jetë një SUV i segmentit B që do të vendoset midis e-Sky dhe eVitara.
"Padyshim që nuk do të jetë një Swift elektrik", tha Kateley me vendosmëri.
Suzuki përballet gjithashtu me sfidën e konkurrencës gjithnjë e në rritje nga prodhuesit kinezë të makinave, të cilët e kanë rritur numrin e markave të automobilave në Mbretërinë e Bashkuar nga 40 në 70 vitet e fundit.
Megjithatë, shefi i Mbretërisë së Bashkuar, David Kateley, është i bindur se efekti do të ndihet edhe diku tjetër: "Nuk jam i shqetësuar. Ne jemi një markë me 1%. Prodhuesit më të mëdhenj të trashëguar do ta ndiejnë më shumë."
Por jo kot Kateley e përshkruan tregun aktual si "3C" - "konkurrues, konfuz dhe konfliktual". /Telegrafi/