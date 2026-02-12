Surprizë nga Sony? Kufje të reja mund të vijnë shumë shpejt
Kanë qenë disa javë të ngarkuara për Sonyn.
Kompania lansoi pajisjen LinkBuds Clip në fund të muajit të kaluar, i ndjekur nga një njoftim paraprak për premierën e asaj që duhet të jenë kufjet e saj të reja premium dhe thashethemet e para rreth telefonave inteligjentë Xperia 1 VIII dhe Xperia 10 VIII.
Tani, po marrim një tjetër njoftim paraprak për një produkt tjetër.
Sony ka publikuar një tjetër video të shkurtër në YouTube me një video gjashtësekondëshe që prezanton një palë kufje të reja.
Me titull “Zemra (dhe veshët) tuaj do të jenë tek ne kur ta shihni këtë”, videoja tregon një çarçaf ngjyrë rozë që rrëshqet mbi një palë kufje.
Fatkeqësisht, njoftimi paraprak nuk e zbulon modelin specifik, por në vend të kësaj lë të kuptohet se diçka do të “vjen” më 12 shkurt 2026.
Ashtu si me njoftimin paraprak të javës së kaluar për lansimin e kufjeve WF-1000XM6, videoja e re nuk përfshin asnjë informacion të mëtejshëm, përfshirë përshkrimin.
Nuk ka gjasa që videoja të jetë një paralajmërim për një model të ri kufjesh.
Në vend të kësaj, ka të ngjarë të jetë një version i WH-1000XM6.
Kufjet e reja vijnë me një ridizajnim, por do të ofrohen vetëm në ngjyrë të zezë dhe të bardhë, të paktën fillimisht. /Telegrafi/