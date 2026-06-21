“Superpuna për Gratë”, Kurti njofton skemën e re për punësimin e grave
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vlerësuar rëndësinë e fuqizimit ekonomik të grave, duke theksuar se mbështetja për ndërmarrëset nuk duhet të mbetet vetëm në nivel deklarativ, por të shoqërohet me politika dhe programe konkrete.
Deklaratat e tij u bënë në kuadër të konferencës së parë “Gratë në Biznes – She Rises 2026”, e organizuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ku morën pjesë rreth 300 gra nga fusha e ndërmarrësisë, institucionet dhe organizatat vendore e ndërkombëtare.
Kurti tha se një grua ekonomikisht e pavarur përbën bazën e një familjeje të fortë, një shoqërie përparimtare dhe një ekonomie të zhvilluar.
“Qeveria e Republikës së Kosovës është e bindur se barazia është parimi udhëheqës dhe rruga e vetme drejt progresit. Prandaj, jemi kujdesur që mbështetja jonë për gratë në biznese të mos mbetet vetëm deklarative, por të përkthehet në programe të dedikuara, si subvencionimi i drejtpërdrejtë dhe lehtësimi i qasjes në financa”, ka thënë Kurti.
Ai ka bërë të ditur se edhe gjatë këtij viti do të vazhdojë zgjerimi i mbështetjes për bizneset, inovacionin, digjitalizimin dhe ndërmarrësinë e grave.
“Do të vazhdojmë të zgjerojmë mbështetjen për bizneset, inovacionin, digjitalizimin dhe ndërmarrësinë e grave, përfshirë edhe themelimin e Divizionit për Gratë Ndërmarrëse në Agjencinë të cilën po e krijon Ministria”, është shprehur ai.
Kryeministri në detyrë njoftoi gjithashtu nisjen e Programit “Superpuna për Gratë”, i cili synon të rrisë përfshirjen e grave në tregun e punës.
“Në mbështetje të punësimit dhe zhvillimit ekonomik, do të nisë Programi ‘Superpuna për Gratë’, i cili do të garantojë pagën minimale për gjashtë muaj për gratë që hyjnë ose rikthehen në tregun e punës, duke krijuar përfitime si për punëmarrëset ashtu edhe për bizneset”, ka deklaruar Kurti.