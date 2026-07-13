Sulmoi dhe kanosi dy persona në Kaçanik, arrestohet i dyshuari – konfiskohet armë dhe thikë
Një person është arrestuar në Kaçanik nën dyshimin se ka sulmuar fizikisht dhe ka kanosur dy persona pas një mosmarrëveshjeje.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 12 korrik 2026, nga ora 10:40 deri në 18:10, ku i dyshuari mashkull kosovar dyshohet se ka kanosur dhe sulmuar një mashkull dhe një femër kosovare.
Gjatë trajtimit të rastit, është dorëzuar një armë zjarri dhe një thikë, ndërsa të dyshuarit i është ofruar ndihmë mjekësore.
Pas përfundimit të veprimeve fillestare, i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate