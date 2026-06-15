Sulmohet manastiri historik i Ukrainës, Zelensky: Krim ndaj kulturës së krishterë
Sulmet ruse në Ukrainë i vunë flakën ndërtesave dhe shkaktuan një zjarr në një nga monumentet fetare më të rëndësishme të vendit.
Manastiri i Lavrës Kiev-Pechersk, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s i themeluar në vitin 1051, u dëmtua rëndë në një sulm të drejtpërdrejtë, sipas Tymur Tkachenko, kreut të administratës ushtarake të kryeqytetit.
"Një sulm brutal ndaj popullit dhe trashëgimisë sonë”, tha Yulia Svyrydenko, kryeministrja ukrainase.
Në lidhje me sulmin ka reaguar edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
"Një sulm rus në Lavrën Kiev-Pechersk i vuri flakën Katedrales së Fjetjes së Zotit - një kishë, historia e së cilës daton që nga shekulli i 11-të. Dhe ky është një nga krimet më të rënda të Rusisë kundër kulturës së krishterë deri më sot. Shërbimi Shtetëror i Emergjencave tashmë e ka shuar zjarrin në çatinë e katedrales", njoftoi ai.
Zelensky tha se Rusia lëshoi më shumë se 60 raketa në Kiev gjatë natës.
Në total, 70 raketa dhe 611 dronë u përdorën kundër Ukrainës. /Telegrafi/
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026