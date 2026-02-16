Sulmi me dron ukrainas shkakton zjarre në portin rus të Detit të Zi përpara bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja
Autoritetet ukrainase thanë të dielën se një sulm me dron shkaktoi zjarre në një nga portet ruse në Detin e Zi, përpara bisedimeve të reja të kësaj jave që synojnë t'i japin fund luftës gati katërvjeçare.
"Një terminal nafte në Rusinë jugore dhe sistemi i mbrojtjes ajrore Pantsir-S1 në territorin e pushtuar të Krimesë janë goditur", tha Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës në një deklaratë.
Sipas Guvernatorit rajonal Veniamin Kondratyev, dy persona u plagosën në sulmin ndaj portit të Tamanit në rajonin Krasnodar, i cili dëmtoi një rezervuar nafte, një depo dhe terminale, transmeton Telegrafi.
Në sulmet e fundit ruse, zyrtarët në rajonin e Odesës së Ukrainës raportuan se mbeturinat që binin nga dronët e Moskës dëmtuan infrastrukturën civile dhe të transportit, duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe ujë, ndërsa dy gra thuhet se u plagosën në një sulm ajror me bomba të drejtuara në Distriktin Zaporizhzhia.
Sulmet e fundit në luftime midis të dyja palëve vijnë përpara një raundi tjetër bisedimesh të ndërmjetësuara nga SHBA-të midis të dërguarve nga Rusia dhe Ukraina të martën dhe të mërkurën në Gjenevë.
Kjo gjithashtu vjen përpara përvjetorit të katërt të pushtimit të plotë rus të fqinjit të saj, i cili filloi më 24 shkurt 2022.
Autoritetet ukrainase thonë se sulmet e tyre me dronë me rreze të gjatë veprimi kundër objekteve ruse të energjisë, kanë për qëllim t'i mohojnë Moskës paratë që i nevojiten nga eksportet e naftës për të kryer pushtimin e saj në shkallë të plotë.
Sulmet e tyre shihen gjithashtu si një përgjigje ndaj sulmeve masive të Rusisë për të shkatërruar rrjetin e energjisë elektrike ukrainase, me qëllim që t'u pengojë qytetarëve të kenë qasje në ujë të rrjedhshëm, ngrohje ose dritë.
Të dielën, zyrtarët ukrainas deklaruan se mbi 1,600 ndërtesa në Kiev ishin ende pa ngrohje pas një fluksi sulmesh ruse ndaj infrastrukturës energjetike, të cilat kanë vrarë gjithashtu dhjetëra civilë dhe punëtorë.
Duke folur në Konferencën e Sigurisë në Mynih në Gjermani të shtunën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky sugjeroi se ende kishte pyetje mbi garancitë e ardhshme të sigurisë për vendin e tij.
Shqetësimet e tij u pasqyruan nga Senatori Jeanne Shaheen, një anëtare e lartë e Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit të SHBA-së.
"Nëse nuk kemi garanci të vërteta sigurie për çfarëdo marrëveshjeje paqeje që përcaktohet përfundimisht, ne do të jemi përsëri këtu, sepse një nga gjërat që dimë është se Rusia është përgatitur jo vetëm për Ukrainën, por për të shkuar përtej Ukrainës", u tha ajo gazetarëve në Mynih të dielën.
Zelensky gjithashtu vuri në dyshim se si do të funksiononte koncepti i një zone të tregtisë së lirë - i propozuar nga SHBA-të - në rajonin e Donbasit, të cilin Rusia këmbëngul se Kievi duhet ta braktisë për paqen.
Ai tha se amerikanët duan paqe sa më shpejt të jetë e mundur dhe se ekipi amerikan dëshiron të nënshkruajë të gjitha marrëveshjet për Ukrainën në të njëjtën kohë, ndërsa Ukraina dëshiron që garancitë për sigurinë e ardhshme të vendit të nënshkruara së pari.
Ndërkohë, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas paralajmëroi të dielën se Rusia shpresonte të fitonte diplomatikisht atë që nuk kishte arritur ta arrinte në fushën e betejës dhe po mbështetej te SHBA-të për të ofruar lëshime në tryezën e negociatave.
Kallas i tha konferencës së Mynihut se kërkesat kryesore ruse - duke përfshirë heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve - ishin vendime për Evropën.
“Nëse duam një paqe të qëndrueshme, atëherë na duhen lëshime edhe nga pala ruse”, tha ajo.
Përpjekjet e mëparshme të udhëhequra nga SHBA-të për të arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, përfshirë dy raunde negociatash në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kanë dështuar në zgjidhjen e çështjeve komplekse, duke përfshirë atë që duhet bërë me zemrën industriale të Ukrainës, Donbas, pjesë të mëdha të së cilës kontrollohen nga forcat ruse. /Telegrafi/