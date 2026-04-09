Sulmet izraelite shkatërruan infrastrukturën kryesore të transportit në Iran
Sulmet izraelite ndaj Iranit të kryera të martën, një ditë para se të arrihej armëpushimi i brishtë dyjavor, kanë ndikuar rëndë në sistemet e transportit në vend, sipas analizës së ekipit Sky News Data x Forensics.
Së bashku me termocentralet dhe vendet e raportuara të prodhimit ushtarak iranian, Forcat e Mbrojtjes Izraelite njoftuan të martën pasdite se kishin goditur me sukses tetë ura të mëdha.
צה״ל תקף שמונה מקטעי גשרים ששימשו את הכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, להעברת אמצעי לחימה וציוד צבאי במספר מרחבים באיראן ובהם: טהרן, כרג', תבריז, כאשן וקם.
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026
Ekipi i Sky News Data x Forensics ka konfirmuar vendndodhjen e saktë të shtatë prej këtyre goditjeve - nga të cilat pesë duket se janë ura hekurudhore dhe dy ura rrugore.
Dy nga urat hekurudhore të dëmtuara u shembën gjithashtu.
Pamjet nga një urë hekurudhore e shkatërruar jashtë qytetit të Zanjanit në veriperëndim të vendit tregojnë shinat që varen nga ura e shkatërruar.
Ekipi i Sky News Data x Forensics hartëzoi rrjetin hekurudhor iranian për të vlerësuar se cilat linja hekurudhore janë prekur.
Sulmet kanë ndërprerë aksesin hekurudhor nga kryeqyteti Teheran në qendrat kryesore në veriperëndim, duke përfshirë Zanjanin dhe Tabrizin.
I gjithë aksesi hekurudhor nëpërmjet Qom-it në qendrat jugperëndimore të Kermanshah-ut dhe Ahvazit është ndërprerë.
Sulmet izraelite kanë ndërprerë masivisht edhe aksesin hekurudhor nga Qom dhe Teheran në të gjitha qytetet juglindore, përfshirë Shirazin, Esfahanin, Kermanin dhe qytetin portual të Bandar Abbasit.
Në planin 10-pikësh të marrëveshjes së paqes të Iranit të publikuar të mërkurën, vendi kërkoi kompensim nga SHBA-të për dëmet në infrastrukturën kritike, përfshirë urat.
Deri më tani nuk ka pasur asnjë indikacion nga SHBA-ja se ata do të shqyrtojnë dëmshpërblimet.
Raportohet se hekurudhat iraniane përdoren si për transportin e pasagjerëve ashtu edhe për atë të mallrave.
Rrjeti hekurudhor iranian lidhet gjithashtu me vendet fqinje, si Turqia, e cila e përdor atë për të transportuar mallra në portet në brigjet iraniane të Detit Kaspik dhe Gjirit të Omanit.
Urat e goditura më 7 prill pasqyronin një strategji më të gjerë të përdorur nga SHBA-të dhe Izraeli për të synuar infrastrukturën kyçe të transportit që çoi në armëpushimin. Më 2 prill, ura Karaj B1, ura më e madhe e Iranit dhe një lidhje kyçe rrugore, u godit nga SHBA-të. /Telegrafi/