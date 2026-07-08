Sulmet amerikane ndaj Iranit 'absolutisht të nevojshme', thotë shefi i NATO-s
Kreu i NATO-s ka thënë se raundi i fundit i sulmeve amerikane ndaj Iranit ishte "absolutisht i nevojshëm".
Mark Rutte është aktualisht me udhëheqësit e aleancës - përfshirë Donald Trump - në Ankara për një samit dy-ditor që filloi dje, transmeton Telegrafi.
I pyetur nga një gazetar për reagimin e tij ndaj sulmeve - të cilat ushtria amerikane tha se goditën më shumë se 80 objektiva - Rutte tha: "Mendoj se ishte absolutisht e nevojshme, sepse kur ke një armëpushim dhe Irani në thelb po e shkel armëpushimin - ne shohim se çfarë ndodhi dje me anijet që u sulmuan - mendoj se është absolutisht e rëndësishme që SHBA-të të reagojnë me forcë".
SHBA-të nisën sulme të reja ndaj Iranit herët të mërkurën, duke goditur më shumë se 80 objektiva, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, e cila tha se sulmet u kryen në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj tre anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
"Forcat amerikane goditën sistemet mbrojtëse iraniane, rrjetet e komandës dhe kontrollit, vendet bregdetare të radarëve, kapacitetet e raketave kundër anijeve dhe më shumë se 60 anije të vogla të Gardës Revolucionare Islamike në dhe pranë ngushticës", tha ushtria amerikane në një deklaratë të postuar në X. /Telegrafi/