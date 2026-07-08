SHBA-të nisin sulme të reja ndaj Iranit pas sulmit ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit
SHBA-të nisën sulme të reja ndaj Iranit herët të mërkurën, duke goditur më shumë se 80 objektiva, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, e cila tha se sulmet u kryen në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj tre anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
"Forcat amerikane goditën sistemet mbrojtëse iraniane, rrjetet e komandës dhe kontrollit, vendet bregdetare të radarëve, kapacitetet e raketave kundër anijeve dhe më shumë se 60 anije të vogla të Gardës Revolucionare Islamike në dhe pranë ngushticës", tha ushtria amerikane në një deklaratë të postuar në X.
Sulmet erdhën ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump ishte në Turqi për një samit të aleancës ushtarake të NATO-s, transmeton Telegrafi.
Sulmet e kryera gjatë natës ishin "absolutisht të nevojshme", tha shefi i NATO-s, Mark Rutte të mërkurën ndërsa aleanca filloi takimin e saj në Ankara.
"Mendoj se ishte absolutisht e nevojshme sepse kur ke një armëpushim dhe Irani në thelb po e shkel armëpushimin - ne shohim se çfarë ndodhi dje me anijet që u sulmuan - mendoj se është absolutisht e rëndësishme që SHBA-të të reagojnë me forcë", raportoi AFP.
BREAKING: US announces it has hit over 80 targets with precision munitions in tonight's strikes on Iran, including more than 60 IRGC speed boats in and near the Strait of Hormuz, per CENTCOM.
US strikes also targeted Iranian air defense systems, command and control networks,… pic.twitter.com/bUEkJGo374
— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 8, 2026
Irani menjëherë paralajmëroi Uashingtonin se do të “merrte çdo masë që e konsideron të nevojshme”, duke rritur rreziqet që një marrëveshje e përkohshme në luftë që ndalon luftimet mund të prishet, duke e vënë përsëri Lindjen e Mesme në rrezik të një konflikti më të gjerë.
Bahreini, vendi ku ndodhet Flota e 5-të e Marinës Amerikane, lëshoi sirenat e alarmit për raketa të mërkurën në mëngjes pas sulmit amerikan ndaj Iranit.
Ndërkohë, ushtria kuvajtiane tha se “mbrojtja ajrore e Kuvajtit aktualisht po përballet me sulme armiqësore me raketa dhe dronë”, në një postim në X, pa thënë se nga vinin ato.
“Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë vëren se çdo shpërthim i dëgjuar është rezultat i sistemeve të mbrojtjes ajrore që kapin sulmet armiqësore”, u tha ndër tjera.
CENTCOM tha se forcat amerikane nisën sulmet “për të imponuar kosto të larta për synimin dhe sulmin ndaj anijeve tregtare të pajisura me civilë të pafajshëm në një rrugë ujore ndërkombëtare”.
https://t.co/7YDsfu5x84
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026
Tha se goditi objektiva iraniane, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët dhe mbi 60 anije të vogla të përdorura nga Garda Revolucionare paraushtarake e Iranit.
Ushtria amerikane mbetet “e vendosur dhe e përgatitur për ta mbajtur Iranin përgjegjës kur marrëveshja nuk respektohet ose nuk zbatohet”, shtoi ajo, duke thënë se ky raund sulmesh kishte përfunduar.
Ministria e jashtme e Iranit akuzoi Shtetet e Bashkuara për shkelje të përsëritura të memorandumit të mirëkuptimit të rënë dakord midis dy palëve dhe kërcënoi me hakmarrje.
"Epoka e ngacmimit dhe zhvatjes ka mbaruar. Kjo nuk çon askund. Ne nuk tërhiqemi", shkroi Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, në X.
Footage of US airstrikes hitting Iran’s Bandar Abbas tonight: pic.twitter.com/ycUezpWhCH
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 7, 2026
Media shtetërore iraniane raportoi zhurmën e shpërthimeve në Bandar Abbas, Qeshm dhe Sirik, ndërsa komanda qendrore ushtarake e Iranit paralajmëroi se "do t'i përgjigjet me vendosmëri këtij agresioni dhe akti terrorist".
"Në asnjë rrethanë (forcat e armatosura iraniane) nuk do të lejojnë ndërhyrje në punët e Ngushticës së Hormuzit, as nuk do të lejojnë të tjerët ta menaxhojnë atë", tha ajo.
Një valë e ngjashme sulmesh iraniane ndaj anijeve dhe sulmeve hakmarrëse të SHBA-së ndodhi në fund të muajit të kaluar - të cilat shkaktuan sulme iraniane ndaj Bahreinit dhe Kuvajtit.
SHBA-të gjithashtu revokuan një licencë që autorizonte shitjen e naftës iraniane si pjesë e marrëveshjes së përkohshme pas sulmeve ndaj anijeve.
Një anije cisternë po udhëtonte pranë brigjeve të Omanit kur u godit dhe u përfshi nga flakët, tha qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar, duke shtuar se dy anijet e tjera pësuan disa dëme, por askush nuk u lëndua dhe të dyja vazhduan rrugën e tyre në Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/