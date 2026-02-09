Karabinierët e komandës provinciale të Leçes në Itali kanë arrestuar dy persona për grabitjen e një furgoni të blinduar të kryer këtë mëngjes në autostradën midis Leçes dhe Brindisit, pranë Tuturanos.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, autorët, bllokuan rrugën duke vendosur makina përtej saj dhe më pas e “hedhin në erë” furgonin.

Siç theksohet më tej, të paktën gjashtë persona janë parë duke vepruar me fytyrat e mbuluara, disa të veshur me tuta të bardha dhe duke mbajtur armë.

Për fat të mirë, grabitja nuk u krye.

Por, për t’u arratisur, kriminelët dyshohet se u grabitën makinat disa shoferëve që po kalonin rrugën.

Banda dyshohet se përdori makina me drita që ndizeshin për t’i maskuar si automjete civile të policisë.

Sipas raportimeve fillestare, pati një shkëmbim zjarri me karabinierët, por nuk është raportuar për të lënduar. /Telegrafi/

