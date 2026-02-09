Sulm si në filma në Itali, grabitësit ‘hodhën në erë’ një furgon të blinduar - zbulohen pamjet dhe detajet e para
Karabinierët e komandës provinciale të Leçes në Itali kanë arrestuar dy persona për grabitjen e një furgoni të blinduar të kryer këtë mëngjes në autostradën midis Leçes dhe Brindisit, pranë Tuturanos.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, autorët, bllokuan rrugën duke vendosur makina përtej saj dhe më pas e “hedhin në erë” furgonin.
Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i Carabinieri, ma non risultano feriti. Le immagini mostrano il momento in… pic.twitter.com/CcuqIu5kaf
— La Sicilia (@lasiciliait) February 9, 2026
Siç theksohet më tej, të paktën gjashtë persona janë parë duke vepruar me fytyrat e mbuluara, disa të veshur me tuta të bardha dhe duke mbajtur armë.
Për fat të mirë, grabitja nuk u krye.
Por, për t’u arratisur, kriminelët dyshohet se u grabitën makinat disa shoferëve që po kalonin rrugën.
🇮🇹 Un commando a fait exploser les portes d'un fourgon blindé dans les Pouilles (Italie) sur l'autoroute 613, au niveau de Tuturano. C'est le député du Parti démocrate Claudio Stefanazzi qui filme la scène. pic.twitter.com/P0xfpg5c84
— M6 Info (@m6info) February 9, 2026
Banda dyshohet se përdori makina me drita që ndizeshin për t’i maskuar si automjete civile të policisë.
Sipas raportimeve fillestare, pati një shkëmbim zjarri me karabinierët, por nuk është raportuar për të lënduar. /Telegrafi/