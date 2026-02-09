Sulm seksual në Fushë Kosovë, arrestohet i dyshuari
Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, nën dyshimin se ka kryer veprën penale të sulmit seksual ndaj një viktime femër kosovare.
Sipas policisë, rasti ka ndodhur në intervalin kohor 07–08.02.2026 në Fushë Kosovë.
Pas arrestimit i dyshuari është intervistuar nga organet kompetente.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt.
Hetimet lidhur me rastin janë në vazhdim./Telegrafi/
