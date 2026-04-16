Sulejmani: Jemi në fazën finale të përpilimit të Ligjit për arsimin e lartë
Të gjitha sugjerimet që zënë vend, janë të arsyeshme, ministria e Arsimit dhe Shkencës ka treguar mjaftë kujdes që të mos jetë vesh i shurdhur ndaj sugjerimeve që i kanë dhënë universitetet, tha në "Click Plus" zv. ministri i arsimit Driton Sulejmani në lidhje me debatin për Ligjin për arsimin e lartë.
Sulejmani tha se qëllimi është që përmes këtij ligji të sigurohet cilësia në arsim e lartë, duke besuar se një pjesë e konsiderueshme e sugjerimeve do të merren parasysh duke theksuar se jo të gjitha, pasi sipas tij, edhe ministria e Arsimit ka politikat arsimore.
Sulejmani bëri të ditur se janë në fazën finale të punimeve, por që ka ende hapësirë për korrigjime.
Ndonëse Sulejmani tha se sugjerimet nga universitetet do të merren parasysh në Ligjin për arsimin e lartë, me këtë nuk u pajtua profesori Bashkim Ziberi, që siç tha, vërejtjet e tyre shumë pak janë të vendosura në ligj, por pavarësisht të gjithave, profesori tha se ligji është i vonuar.
Por Ziberi në "Click Plus" foli edhe për autonominë e universiteteve, një ndër temat që ngriti debat, që siç tha, duket të ketë edhe llogaridhënie se çka kanë bërë universitetet me mjetet vetanake dhe sa transparent janë.