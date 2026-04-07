“Stuhia kozmike” nis më 9 prill: Marsi hyn në Dash dhe këto 3 shenja do të përballen me ndryshime të forta
Energjia bëhet më intensive dhe e paparashikueshme, duke sjellë guxim dhe veprim, por edhe rrezik për vendime të nxituara dhe përplasje
Nga 9 prilli, energjia në qiell bëhet më e fortë, më e drejtpërdrejtë dhe pothuajse e pakontrollueshme. Marsi, planeti i veprimit dhe luftës, hyn në shenjën e tij – Dashin, duke sjellë një valë guximi dhe dinamizmi që nuk ndodh shpesh.
Ky tranzit sjell shumë energji, iniciativë dhe dëshirë për të ecur përpara pa pritur. Kjo nënkupton më pak analizë dhe më shumë veprim, më pak frikë dhe më shumë vetëbesim, fund të shtyrjes dhe fillim të hapave konkretë.
Por ka edhe një anë tjetër: impulsivitet, vendime të nxituara dhe konflikte nëse kjo energji nuk kanalizohet si duhet, transmeton Telegrafi.
Tre shenjat që përfitojnë më shumë
Dashi
Nëse jeni të lindur në shenjën e Dashit, përgatituni për një “rifillim” personal. Do të ndjeni rritje të energjisë, dëshirë për të realizuar gjërat që keni shtyrë dhe guxim për të marrë kontrollin e jetës suaj.
Është moment ideal për të nisur një projekt, për të marrë vendime të rëndësishme ose për të mbyllur marrëdhënie që ju lodhin.
Luani
Luanët kanë dhënë shumë, por jo gjithmonë kanë marrë të njëjtën në këmbim. Tani situata ndryshon.
Karizma, energjia dhe vetëbesimi juaj dalin në pah dhe të tjerët e vërejnë këtë. Prisni mundësi që ju vendosin në qendër të vëmendjes, por edhe momente kur duhet të qëndroni fort pas vetes.
Shigjetari
Për Shigjetarët nis një fazë pa vonesa. Do të ndjeni një shtysë të fortë për ndryshim, për të marrë rreziqe dhe për të bërë atë që keni dëshiruar prej kohësh.
Ky mund të jetë një periudhë kthesash të mëdha, por vetëm nëse bëni hapin e parë. /Telegrafi/