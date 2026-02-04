Studioni për një diplomë Bachelor ose Master të klasit botëror në Kampusin e Universitetit të York-ut në Evropë në Selanik, Greqi
Dyzet e pesë (45) bursa për studentët nga Kosova!
Kampusi i Universitetit të York-ut në Evropë është një institucion i shquar ndërkombëtar iarsimit të lartë, i njohur për përsosmërinë e tij akademike në të gjithë rajonin.
Si pjesë e programit të tij të bursave, Kampusi i York-ut në Evropë u ofron studentëve nga Kosova një mundësi unike për të fituar një diplomë të njohur globalisht nga një universitet i klasit botëror pikërisht në rajonin e tyre.
Studentët nga Kosova tani kanë mundësinë të fitojnë një bursë deri në 40% të tarifave akademike për studimet Bachelor, Master dhe MBA Ekzekutive për vitin akademik 2026-27 (data e fillimit të programeve: Tetor 2026) deri në fund të programit akademik specifik.
BACHELORS - MASTER – EKZEKUTIV MBA
Studime Biznesi - Psikologji - Shkenca Kompjuterike - Shkenca Humane
Kandidatët pritet të përmbushin kërkesat e pranimit dhe aplikimit të përcaktuara në Kampusin e Universitetit të York-ut në Evropë.
Studime universitare (Bachelor) dhe pasuniversitare (Master)
Kampusi i Universitetit të York Europe ofron në Selanik një gamë të larmishme programesh akademike në katër disiplina kryesore: Biznes, Psikologji, Shkenca Kompjuterike dhe Shkenca Humane. Të gjitha mësimet zhvillohen në anglisht. Të gjitha programet e Bachelor zakonisht përfundojnë në katër vjet dhe çojnë në një diplomë nga Universiteti i York-ut.Kampusi i York Europe gjithashtu ofron një gamë të gjerë kursesh të specializuara pasuniversitare (p.sh., Marketing, Media Sociale, Financë, Psikologji Klinike, Neuropsikologji, Këshillim dhe Psikoterapi, Zhvillim Web dhe Mobile, Inteligjencë Artificialedhe më shumë) të dizajnuara për individë që dëshirojnë të thellojnë ekspertizën e tyre në fushën e tyre.
Vlera dhe prestigji i diplomës së Universitetit të York-ut, së bashku me aftësitë dhe njohuritë e vlefshme të fituara gjatë studimeve të tyre, sigurojnë që të diplomuarit e Kampusit të York Europe të jenë shumë të kërkuar në të gjithë Evropën dhe globalisht.
Ekzekutiv MBA Pan-Evropiane: Një program unik me diplomë të dyfishtë
Udhëheqësit e biznesit dhe profesionistët nga Kosova kanë mundësinë të ndjekin arsimim të jashtëzakonshëm biznesi përmes programit të dalluar MBA me diplomë të dyfishtë, MBA Ekzekutive Pan-Evropiane. Programi ofrohet në bashkëpunim midis Kampusit të Evropës të Universitetit të Jorkut dhe Fakultetit të Ekonomisë dhe Menaxhimit të Universitetit të Strasburgut. Të diplomuarve u jepen dy diploma, një nga Universiteti më i mirë Britanik i Jorkut (i 154-ti në botë, Times Higher Education - THE 2026) dhe një nga Universiteti i Strasburgut, një universitet i njohur francez me një trashëgimi të jashtëzakonshme prej 18 Çmimesh Nobel.
Programi është aktualisht i disponueshëm në shtatë vende, duke e bërë atë një përvojë ndërkombëtare me mundësi të gjera rrjetëzimi.
Shihni njoftimin e bursës për të mësuar më shumë rreth kërkesave, kritereve të përzgjedhjes dhe mënyrës së aplikimit.
OFFICIAL SCHOLARSHIPS ANNOUNCEMENT (PDF)
Dita Informative për Bursat në Prishtinë
E shtunë, 7 shkurt 2026 | 11:00 paradite Hotel Sirius, Prishtinë,
Kandidatët që dëshirojnë të marrin pjesë në Ditën Informative për Bursat mund të regjistrohen këtu Register here.
Informacion i Rëndësishëm: Afati i fundit për aplikim për bursa: E shtunë, 21 shkurt 2026
Aplikimet duhet të dorëzohen personalisht:
E shtunë, 21 shkurt 2026 - 12:00 pasdite - Hotel Sirius
Aplikimet duhet të dorëzohen personalisht te përfaqësuesit e Kampusit të Universitetit të York Europe.
Testi i Gjuhës Angleze
E shtunë, 21 shkurt 2026 - 15:00-17:00 -Hotel Sirius, Prishtinë.
Aplikantët që nuk kanë një Certifikatë të Gjuhës Angleze të njohur zyrtarisht do të duhet të japin një Test të Gjuhës Angleze në të njëjtën datë të dorëzimit të aplikimit të tyre.
Kontakti:
Kandidatët e interesuar që dëshirojnë të marrin më shumë informacion në lidhje me bursat mund të dërgojnë një email në adresën: kosovo@yorkeuropecampus.eu .