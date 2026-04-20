Një studente në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës po përballet me mbi një dekadë burgim pasi foli për Benjamin Netanyahun dhe mundësinë e një sulmi në grupin e saj universitar.

23-vjeçarja Gabriela Saldana u arrestua në orët e para të 17 prillit, pasi dyshohet se bëri një kërcënim kundër Qendrës së Takimeve Ocean Bank të FIU-së, disa orë më parë.

Sipas International Business Times, policia e kampusit të FIU-së hetoi dy mesazhe të ndara të dërguara në një grup WhatsApp me 2015 studentë.

Atje, Saldana thuhet se ka bërë një "shaka" që përfshin Netanyahun, e cila tani e ka përballur atë me një akuzë për krim të shkallës së dytë në gjykatë, transmeton Telegrafi.

Studentja doli para gjyqtares Mindy S. Glazer pasi u ndalua në Qendrën Korrektuese Turner Guilford Knight, ku media raportoi se lirimi i saj me kusht ishte vendosur në 5,000 dollarë dhe iu dha një akuzë për shkrim kërcënimesh për vrasje ose dëmtim trupor sipas Statutit të Floridës 836.10.

7News raportoi se studentja u arrestua pasi u dërgoi studentëve një mesazh ku dukej se dëshironte që "karamele" të hidheshin në ndërtesën e universitetit.

Megjithatë, duket se "karamele" është përcaktuar të nënkuptojë "bomba".

Mesazhi thoshte: "[Benjamin Netanyahu i Izraelit], nëse më dëgjon, hidh disa karamele për ne studentët e Capstone në Qendrën e Mbledhjes së Ocean Bank".

Ndërsa ishte në gjykatë, një oficere e policisë FIU gjithashtu pretendoi se ajo shkroi më pas: "Do të ketë një bombë në Qendrën e Mbledhjes së Ocean Bank dhe do të ishte faji i Jonathan".

Kjo i referohet një studenteje tjetër në bisedë.

Por kur studentët dyshohet se nuk i morën mesazhet si diçka për të qeshur, Saldana dyshohet se shkroi se ajo "shkroi një shaka që nuk duhej të ishte bërë".

Duke u paraqitur para gjyqtarit Glazer, asaj iu tregua ndikimi që patën fjalët e saj, ndërsa një video të takimit u shfaq në X. /Telegrafi/

