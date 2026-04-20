Studentja në Florida përballet me burgim për 'shaka' ndaj kryeministrit të Izraelit
Një studente në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës po përballet me mbi një dekadë burgim pasi foli për Benjamin Netanyahun dhe mundësinë e një sulmi në grupin e saj universitar.
23-vjeçarja Gabriela Saldana u arrestua në orët e para të 17 prillit, pasi dyshohet se bëri një kërcënim kundër Qendrës së Takimeve Ocean Bank të FIU-së, disa orë më parë.
Sipas International Business Times, policia e kampusit të FIU-së hetoi dy mesazhe të ndara të dërguara në një grup WhatsApp me 2015 studentë.
Atje, Saldana thuhet se ka bërë një "shaka" që përfshin Netanyahun, e cila tani e ka përballur atë me një akuzë për krim të shkallës së dytë në gjykatë, transmeton Telegrafi.
Studentja doli para gjyqtares Mindy S. Glazer pasi u ndalua në Qendrën Korrektuese Turner Guilford Knight, ku media raportoi se lirimi i saj me kusht ishte vendosur në 5,000 dollarë dhe iu dha një akuzë për shkrim kërcënimesh për vrasje ose dëmtim trupor sipas Statutit të Floridës 836.10.
7News raportoi se studentja u arrestua pasi u dërgoi studentëve një mesazh ku dukej se dëshironte që "karamele" të hidheshin në ndërtesën e universitetit.
Megjithatë, duket se "karamele" është përcaktuar të nënkuptojë "bomba".
Mesazhi thoshte: "[Benjamin Netanyahu i Izraelit], nëse më dëgjon, hidh disa karamele për ne studentët e Capstone në Qendrën e Mbledhjes së Ocean Bank".
Ndërsa ishte në gjykatë, një oficere e policisë FIU gjithashtu pretendoi se ajo shkroi më pas: "Do të ketë një bombë në Qendrën e Mbledhjes së Ocean Bank dhe do të ishte faji i Jonathan".
Kjo i referohet një studenteje tjetër në bisedë.
Por kur studentët dyshohet se nuk i morën mesazhet si diçka për të qeshur, Saldana dyshohet se shkroi se ajo "shkroi një shaka që nuk duhej të ishte bërë".
Duke u paraqitur para gjyqtarit Glazer, asaj iu tregua ndikimi që patën fjalët e saj, ndërsa një video të takimit u shfaq në X. /Telegrafi/