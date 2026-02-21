Studentët rifillojnë protestat masive kundër regjimit në Iran
Studentët në Iran kanë rifilluar protestat masive kundër regjimit, duke shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj qeverisjes aktuale dhe duke kërkuar ndryshime të mëdha politike.
Këtë herë, valë e re e demonstratave ka shpërthyer në rrugët e qyteteve kryesore, duke përfshirë kryeqytetin Teheran, raporton timesofisrael.
Videoja e fundit që qarkullon tregon studentë nga Universiteti i Teknologjisë Sharif në Teheran, një nga institucionet më prestigjioze të teknologjisë dhe shkencave në Iran.
Studentët shihen duke marshuar në rrugë, duke brohoritur dhe duke mbajtur pankarta që shprehin mbështetje për Princin e Kurorës, Reza Pahlavi, dhe duke thënë se ai do të rikthehet.
Ky gjest simbolik tregon një dëshirë të fortë për ndryshim dhe për rikthimin e vlerave të një epoke të kaluar, si dhe një sfidë të hapur ndaj autoriteteve aktuale.
Protestat e studentëve shpesh janë shndërruar në pika qendrore të rezistencës qytetare, pasi të rinjtë dhe intelektualët kanë një rol të rëndësishëm në promovimin e ndryshimeve politike dhe shoqërore.
Rifillimi i këtyre marshimeve tregon se pakënaqësia ndaj regjimit nuk është zbutur dhe se presioni për reforma të mëdha politike dhe demokratike vazhdon të rritet në Iran. /Telegrafi/