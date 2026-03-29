Struga mbetet pa lidhje me autostradën Ohër–Kërçovë
Struga përfundimisht nuk do të lidhet me autostradën Ohër–Kërçovë, pasi po bëhet gjithnjë e më e sigurt se segmenti nga Trebenishta deri në Qafë-Thanë, i cili duhej të lidhej me autostradën 57 kilometra të gjatë, nuk do të ndërtohet. Kryeministri Hristijan Mickoski e konfirmoi këtë sot.
“Ky segment me shumë gjasë nuk do të mbetet në plan, sepse kjo nuk varet nga ne, por varet nga UNESCO. Megjithatë, po kërkohet mënyra se si të përmbyllet edhe kjo tërësi, sepse hyn në perimetrin e UNESCO-s dhe këtu do të gjejmë një mënyrë që përsëri të kemi komunikacion të sigurt ndërmjet këtyre dy pjesëve dhe mendoj se do ta arrijmë këtë. Në këtë moment, me shumë gjasë, ende nuk është marrë vendimi përfundimtar, ende po negociohet dhe po diskutohet, por ka shumë gjasa që këtu të kemi ndryshime,” deklaroi Hristijan Mickoski – kryeministër.
Ndërkohë kryeministri pret që autostrada Kërçovë–Ohër të përfundojë brenda afatit që është premtuar, i cili tani është mesi i majit të vitit 2027. Ndërkohë, Exim Bank nga Kina është tërhequr nga financimi i mëtejshëm.
„Financimin për përfundimin e autostradës Kërçovë–Ohër po e vazhdojmë me fonde që Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t’i marrë hua nga bankat vendore. Për disa arsye, financimi nga Exim Bank nga Kina tashmë është ndërprerë. Ne u njoftuam se do ta ndërpresin,“ tha Hristijan Mickoski – kryeministër.
Sa i përket ndërtimit të autostradave të tjera nga Korridori 8 dhe 10D, Mickoski tha se më shumë se 90% e punëve që vareshin nga shteti janë përfunduar dhe se tani u mbetet realizuesve ta kryejnë punën e tyre, edhe pse, siç tha ai, ndoshta do të duhet të zgjatet pak afati. Këto deklarata u bënë në fillimin e punimeve për rikonstruksionin e Aeroportit “Shën Apostol Pali” në Ohër.