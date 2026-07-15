Stripe dhe Advent ofrojnë mbi 53 miliardë dollarë për blerjen e PayPal
Kompania e pagesave elektronike Stripe dhe fondi i investimeve Advent International kanë paraqitur një ofertë të përbashkët për blerjen e PayPal Holdings Inc., me vlerë prej 60.50 dollarësh (rreth 52 euro) për aksion, duke e vlerësuar kompaninë në mbi 53 miliardë dollarë (rreth 45.5 miliardë euro), sipas burimeve të njohura me negociatat.
Oferta, e dorëzuar në fillim të këtij muaji, mbështetet nga rreth 50 miliardë dollarë (afërsisht 43 miliardë euro) financim i siguruar nga bankat dhe përfaqëson një premium prej rreth 28% krahasuar me çmimin e mbylljes së aksioneve të PayPal të martën.
Burimet bëjnë të ditur se propozimi pason një qasje fillestare të bërë në muajin prill. Deri më tani, PayPal nuk i është përgjigjur ofertës, ndërsa bisedimet pritet të vazhdojnë në javët në vijim. As PayPal, as Stripe dhe as Advent International nuk kanë komentuar zyrtarisht raportimet.
Sipas propozimit, Stripe dhe Advent do ta zotëronin PayPal në mënyrë të barabartë, me nga 50% të aksioneve secila, pa plane për ndarjen e kompanisë.
PayPal, një nga pionierët e pagesave digjitale, është përballur vitet e fundit me konkurrencë në rritje nga shërbime si Apple Pay dhe Google Pay, ndërsa rritja e biznesit është ngadalësuar.
Vlera e kompanisë, e cila arriti rreth 360 miliardë dollarë (afërsisht 309 miliardë euro) në vitin 2021, ka rënë ndjeshëm dhe gjatë këtij viti zbriti deri në rreth 36 miliardë dollarë (rreth 31 miliardë euro).
Pas emërimit në detyrë në muajin mars, drejtori i përgjithshëm Enrique Lores ka nisur një proces ristrukturimi për të thjeshtuar organizimin e kompanisë dhe për të rikthyer ritmet e rritjes.
Në prill, PayPal ndau aktivitetin në tre njësi kryesore: shërbimet e pagesave online, Venmo dhe shërbimet financiare për konsumatorët, si edhe biznesin e pagesave dhe kriptomonedhave.
Megjithatë, nuk ka garanci se negociatat do të përfundojnë me një marrëveshje përfundimtare. /Telegrafi/